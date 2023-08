Vuelta 2023, come seguirla in diretta tv: la programmazione e gli orari di tutte le tappe

La Vuelta 2023 è un appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo. Ci si aspetta grande spettacolo con il triello annunciato tra Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), vincitore della scorsa edizione e i due compagni di squadra della corazzata Jumbo-Visma, Primoz Roglic, che quest'anno ha vinto il Giro d'Italia e Jonas Vingegaard che ha bissato il successo al Tour de France.

Anche il percorso delle 21 tappe di questo Grande Giro che si disputa da 26 agosto a domenica 17 settembre, presentano quelle difficoltà altimetriche e varietà di terreni capaci che renderanno appassionante la lotta per la maglia rossa.

Vuelta 2023: dove vederla in tv e in streaming

La Vuelta 2023, purtroppo, non sarà visibile in chiaro, ma ci sarà un'ampia copertura per gli abbonati su Eurosport 1, che garantirà più di 70 ore di diretta e in streaming su Discovery+ e GCN+.

Qui trovate gli orari completi, di ogni singola tappa, giorno per giorno.