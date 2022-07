World Games 2022: gli Azzurri di Kickboxing e Muay Thai a caccia di medaglie negli States

La delegazione della Federkombat è pronta a imbarcarsi sul volo per gli States, destinazione Birmingham, sede dei World Games 2022. L’Italia sarà protagonista con quattro atleti, due nella Kickboxing e altrettanti nella Muay Thai, discipline in cui l’azzurro potrebbe diventare il colore predominante nella settimana di gare prevista negli Usa. Gli atleti azzurri in partenza per i World Games si sono qualificati grazie ai risultati ottenuti agli ultimi Campionati Mondiali WAKO di Jesolo nel 2021 (per la Kickboxing) e ai Campionati Mondiali IFMA 2021 (per la Muay Thai).

La delegazione della Kickboxing, guidata dal Presidente Donato Milano, è in partenza da Roma domenica prossima, 10 luglio, e sarà impegnata fino a venerdì 15. Assieme al Presidente della Federkombat partiranno il coach Gianpietro Marceddu (diretotre tecnico della specialità K-1) e gli atleti Nicole Carassiti, del Fight Club Pro (Lazio), per la K1 – 70 kg, e Alessio Zeloni, del Team Marceddu (Toscana), per la K1 -75 kg. Sia la Carassiti che il collega Zeloni esordiranno mercoledì 13 luglio. L’azzurro combatterà per primo, contro lo sloveno Pecnik, mentre l’atleta laziale se la vedrà contro la rivale finlandese Vanhakoski. In caso di vittoria, entrambi potrebbero tornare sul ring giovedì per le finali e per giocarsi una medaglia.

La delegazione della Muay Thai volerà da Roma a Birmingham martedì 12 luglio, per rientrare in Italia lunedì 18 luglio. A guidarla ci sarà Davide Carlot, dirigente del settore Muay Thai, con il coach Nicolò Caravello e gli atleti Sveva Melillo, della Itthipol Muay Thai Camp Viterbo (Lazio), nella categoria 54 kg, e Cosimo Fratoni, della Polisportiva Action (Toscana), nei 63,5 kg. La stella azzurra Melillo debutterà sabato 16 luglio e, in caso di vittoria, potrebbe tornare sul ring domenica 17 per combattere per una medaglia. Fratoni esordirà venerdì 15 e potrebbe andare a combattere per una medaglia, assieme alla collega, domenica 17.