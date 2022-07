C'è anche l'Italia ai World Games di Birmingham: gli Azzurri di Federkombat

E’ arrivata a Birmingham, negli Stati Uniti, la prima parte della spedizione azzurra della Federkombat per i World Games 2022. La delegazione della Kickboxing, guidata dal Presidente Donato Milano, sarà impegnata fino a venerdì 15. Assieme al Presidente della Federkombat c’è il coach Gianpietro Marceddu (diretotre tecnico della specialità K-1) con Alessio Zeloni, del Team Marceddu (Toscana), deciso a lasciare il segno nella K1 -75 kg: “Parto chiaramente con l'ambizione e la volontà di riuscire a vincere l’oro, e fare una bella esperienza. Sto molto bene fisicamente, mi sono preparato insieme al mio coach Giampietro Marceddu e i ragazzi del team, in maniera accurata come facciamo per ogni impegno che ci si presenta. Ho visto chi è il primo avversario del torneo, ed è un ottimo atleta, sono sicuro che sarà un bellissimo incontro; poi conosco molto bene l'atleta ucraino che mi ha battuto ai Mondiali di Jesolo, e spero vivamente di riuscire ad arrivare in finale con lui per avere la mia rivincita. Rappresentare l’Italia ai World Games? Non sento alcuna responsabilità sinceramente, se non quella verso me stesso e il mio allenatore, per ripagare tutto l'impegno che abbiamo messo nella preparazione per questo evento, e per gli eventi che ci hanno permesso di arrivare fino a qui”. Zeloni esordirà mercoledì prossimo. L’azzurro combatterà contro lo sloveno Pecnik. In caso di vittoria, potrebbe tornare sul ring giovedì per le finali e per giocarsi una medaglia.

Muay Thai

La delegazione della Muay Thai volerà da Roma a Birmingham domani, martedì 12 luglio, per rientrare in Italia lunedì 18 luglio. A guidarla ci sarà Davide Carlot, dirigente del settore Muay Thai, con il coach Nicolò Caravello.

La grinta di Sveva Melillo, della Muay Thai Viterbo (Lazio), nella categoria 54 kg: “Sono orgogliosa di aver vinto l'oro ai mondiali IFMA 2021 in Thailandia, sono consapevole di quanto sia importante questa convocazione per i World Games 2022: andrò lì per vincere. Qualunque sarà la mia avversaria, darò tutto per batterla, sicuramente farò del mio meglio. Non c’è orgoglio maggiore che rappresentare una Nazione intera e sentire il calore di tutti nei miei confronti. Ringrazio la Federkombat per questa opportunità: farò del mio meglio, e sicuramente ne vedrete delle belle...”.

Cosimo Fratoni, della Polisportiva Action (Toscana), a caccia dell’oro nei 63,5 kg: “Sono molto fiero e soddisfatto di partecipare ai World Games negli U.S.A e rappresentare l'Italia. Combatterò nella categoria 63.5 kg, sto già studiando i miei avversari perché sento una grande responsabilità, dovuta all'importanza di questo evento e al mio ruolo di referente italiano nella Muay Thai. Ovviamente il mio obiettivo sarà salire sul podio, cercando di conquistare la medaglia d'oro. Farò del mio meglio per raggiungerlo”.

La Melillo debutterà sabato 16 luglio e, in caso di vittoria, potrebbe tornare sul ring domenica 17 per combattere per una medaglia. Fratoni esordirà venerdì 15 e potrebbe andare a combattere per una medaglia, assieme alla collega, domenica 17.