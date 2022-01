Rally, Wrc: a Monte-Carlo inizia il Mondiale: programma, orari, favoriti, tv, streaming

17 prove speciali, 296,03 chilometri con tante novità. Il mondiale Wrc scatta domani, giovedì 20 gennaio, con uno degli appuntamenti più attesi del calendario: il Rally di Monte Carlo.

Per la prima volta saranno protagoniste le nuove vetture della classe Rally 1 caratterizzate dai propulsori ibridi. Queste vetture, che recuperano energia in fase di frenata e decelerazione, hanno un’unità turbo benzina da 1,6 litri, un’unità elettrica Mgu (Motor-Generator Unit) in grado di erogare 100 kW, e una batteria da 3,9 kWh. La loro potenza massima è di 500 Cv.

La massima competizione mondiale rally raccoglie l'impegno alla sostenibilità ambientale. Le auto percorreranno in modalità completamente elettrica le porzioni di trasferimento e i passaggi nei parchi assistenza.

Wrc 2022: il rally di Montecarlo

Da domani, giovedì 20 gennaio a domenica 23, andrà in scena l'edizione numero 90 del Rally di Montecarlo. Andrà subito in scena, nella giornata inaugurale, una delle battaglie più attese con il passaggio sul Col de Turini per la seconda PS2 “La Bollène-Vésubie - Moulinet” che misura 23,25 chilometri che i piloti affronteranno in notturna.

Domenica 23 gennaio l’arrivo della prova conclusiva è previsto alle 12.18.

Wrc 2022: i piloti e le auto

A darsi battaglia saranno Hyundai, Toyota e Ford. La Toyota Gazoo Racing potrà contare sul campione del mondo in carica, l'otto volte campione del mondo Sebastien Ogier, soltanto per un numero selezionato di eventi.

Si candidano al ruolo di pilota di punta il gallese Elfyn Evans e la nuova stella finlandese Kalle Rovanperä. Al Rally di Monte-Carlo 2022 ci sarà un altro grande ritorno. Al volante della Ford Puma M-Sport, reduce dalle fatiche della Dakar, ci sarà il nove volte campione del mondo Sebastien Loeb, che deciderà poi se il suo impegno nel mondiale sarà a tempo pieno o limitato a certi eventi.

Intanto sarà sicuramente un avversario competitivo, all’interno del team britannico che schiera anche il francese Adrien Fourmaux, l’irlandese Craig Breen e il britannico Gus Greensmith.

La Hyundai Motorsport punta sul belga Thierry Neuville, sull'estone Ott Tanak e sullo svedese Oliver Solberg. Il rally di Monte-Carlo si annuncia come la prima tappa di un mondiale Wrc tutto da seguire.

Wrc 2022, rally di Monte-Carlo: il calendario

Saranno 13 gli appuntamenti in calendario quest’anno nel Mondiale Wrc Rally. Qui trovate le prossime tappe

Svezia (24-27 febbraio);

Croazia (21-24 aprile);

Portogallo (19-22 maggio);

Rally Italia Sardegna (2-5 giugno);

Safari Rally Kenia (23-26 giugno);

Estonia (14-17 luglio);

Finlandia (4-7 agosto);

(18-21 agosto) sede da confermare;

Acropoli Grecia (8-11 settembre);

Nuova Zelanda (29 settembre-2 ottobre);

Catalogna Spagna (20-23 ottobre);

Giappone (10-13 novembre).

Wrc 2022, Rally Montecarlo: come seguirlo in tv e in streaming

La diretta televisiva di alcune speciali e il riepilogo giornaliero sono disponibili su Sky Sport Action (canale 206) e in streaming su SkyGO e NowTV. Sul sito ufficiale della serie Wrc è sempre disponibile il servizio per la diretta di tutte le speciali.