La nuotatrice sviene in acqua: momenti di grande paura ai Mondiali

Momenti di grande paura nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest, in Ungheria. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo aver terminato il proprio esercizio. Ha perso i sensi ed è rimasta per qualche secondo sott'acqua, crollando verso il fondo della piscina, fino a quando la sua allenatrice Andrea Fuentes si è accorta per tempo di quanto stava accadendo, si è tuffata nella vasca per soccorrerla e riportarla in superficie. E le ha salvato la vita. Un intervento provvidenziale.

Anita Alvarez: cosa è successo alla nuotatrice di Mondiali di Budapest

I medici e i paramedici, a quel punto intervenuti, hanno trasportato Alvarez in infermeria, dove è stata dichiarata fuori pericolo. Passato lo spavento, l'atleta è riuscita a tornare sul piano vasca per rassicurare sulle proprie condizioni di salute. È stata accolta da un enorme abbraccio da parte di tutto lo staff della nazionale di nuoto sincronizzato degli Stati Uniti, poi è stata applaudita da tutte le atleti presenti nella piscina di allenamento.

"È stato davvero un grande spavento - ha raccontato Andrea Fuentes, l'allenatrice spagnola della squadra Usa di nuoto sincronizzato -. Quando sono riuscita a prenderla in braccio, la sua mascella era serrata così forte che non respirava. Lì mi sono davvero spaventata. Ha continuato a non respirare per almeno due minuti. Ora comunque si è ripresa a sta bene". Non è la prima volta che Anita Alvarez è vittima di un malore simile. "Sì, un anno fa le è successo, ma non così gravemente. Comunque alla fine siamo riusciti a rianimarla e tutto è andato bene", ha precisato la sua allenatrice.

Poi, in un post su Instagram, ha scritto che "Anita sta bene, lo hanno detto anche i medici. Sono cose che succedono anche in altri sport: ciclismo, maratona, atletica... alcuni non arrivano al traguardo, alcuni lo fanno a fatica o svengono. Anche il nostro sport è molto difficile. Ma ora è il momento di riposare e recuperare". Anita Alvarez ha 25 anni e ha partecipato anche ai ai Giochi olimpici di Rio 2016 e Tokyo 2020.

