Atletica, calendario campionati italiani indoor 2023: dove vederli in tv e in streaming

Riflettori puntati sul PalaIndoor di Ancona. In questo weekend, sabato 18 e domenica 19 febbraio, si svolgono i campionati italiani indoor 2023 di atletica leggera. Tra i protagonisti più attesi ci sono Marcell Jacobs, nei 60 metri indoor e Larissa Iapichino e Mattia Furlani, nel salto in lungo.

Mancherà, purtroppo, per una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, la nostra velocista di punta, Zaynab Dosso, che spera di poter rientrare per gli Europei indoor che si disputeranno a Istanbul dal 2 al 5 marzo.

Per Jacobs, secondo nella gara di mercoledì 15 febbraio a Lievin alle spalle del keniano Omanyala, gli assoluti saranno un ulteriore banco di prova per trovare la condizione ottimale in vista dei prossimi impegni, dagli Europei indoor fino al vero appuntamento clou della stagione, i mondiali outdoor di questa estate a Budapest dal 19 al 27 agosto.

Atletica, campionati italiani indoor 2023: il calendario

Sabato 18 febbraio

09:30: Eptathlon, 60 metri

09:45: Pentathlon, 60 ostacoli

10:20; Eptathlon, salto in lungo

10:30: Pentathlon, salto in alto

11:45: Eptathlon, getto del peso

13:00: Pentathlon, getto del peso

13:10: Eptathlon, salto in alto

14:00: Pentathlon, salto in lungo

14:30: 60 ostacoli (femminile), batterie

14:55: 60 ostacoli (maschile), batterie

15:15: Salto in lungo (maschile)

15:30: 3000 metri di marcia (femminile)

15:40: Salto in alto (femminile)

15:45: Salto con l’asta (femminile)

16:05: 400 metri (femminile), batterie

16:25: 400 metri (maschile), batterie

16:40: Salto in lungo (femminile)

16:45: Pentathlon, 800 metri

17:15: 1500 metri (maschile)

17:25: 1500 metri (femminile)

17:35: 60 ostacoli (femminile), finale

17:45; 60 ostacoli (maschile), finale

17:55: 5000 metri di marcia (maschile)

Domenica 19 febbraio

09:30 Salto con l’asta (maschile)

11:45: Eptathlon, 60 ostacoli

12:50: Eptathlon, salto con l’asta

14:15: Salto in alto (maschile)

15:45: Salto triplo (maschile)

16:05: 400 metri (femminile), finale

16:15: 400 metri (maschile), finale

16:20: Getto del peso (maschile)

16:25: 60 metri (femminile), batterie

16:40: 60 metri (maschile), batterie

16:55: 800 metri (femminile)

17:05: 800 metri (maschile)

17:15: Eptathlon, 1000 metri

17:15: Salto triplo (femminile)

17:25: 60 metri (femminile), finale

17:35: 60 metri (maschile), finale

17:45: 3000 metri (maschile)

17:50: Getto del peso (femminile)

18:00: 3000 metri (femminile)

18:15: Staffetta 4×2 giri (femminile)

18:30: Staffetta 4×2 giri (maschile)

Atletica, campionati italiani indoor 2023: dove vederli in tv

I campionati italiani indoor di atletica leggera 2023, in programma ad Ancora, si potranno vedere in chiaro su RaiSport+HD (sabato 18 dalle 16:15 alle 17:55, domenica 19 a partire dalle ore 16:00 alle 17:55) e in streaming su RaiPlay.