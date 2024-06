Atletica Savoca più volte sul podio ai Campionati Regionali Allievi

Brillanti risultati e prestazioni dell'Atletica Savoca ai Campionati Regionali individuali su pista Allievi, che si sono svolti, in due intense giornate di gare, allo stadio "Vito Schifani" di Palermo. Alto il livello qualitativo della manifestazione, organizzata dal Cus Palermo, come confermano i tre minimi ottenuti per gli Europei Under 20 ed i numerosi "pass" per gli Italiani. Nonostante...