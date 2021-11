ATP Finals Torino, oggi la finale Medvedev-Zverev: dove vederla in tv e in streaming

Al Pala Alpitour di Torino è in programma l’ultimo atto delle ATP Finals 2021. Oggi, domenica 21 novembre, nella finale di questa prima edizione italiana si sfideranno Daniil Medvedev e Alex Zverev.

Ci si aspetta un incontro di altissimo livello per concludere nel migliore dei modi il più importante torneo indoor del mondo.

Atp Finals, finale: dove vederla in tv

Medvedev in questa stagione vanta la vittoria agli US Open. In semifinale ha avuto agevolmente la meglio sul norvegese Casper Ruud. Nel 2020 ha vinto le Atp Finals a Londra.

Alexander Zverev, numero 3 al mondo e campione olimpico in carica, in semifinale ha superato il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, dopo una battaglia di 2 ore e 28 minuti. Nel 2018 ha vinto le Atp Finals a Londra.

Qui trovate gli orari per seguire l’evento in tv.

La finale delle Atp Finals 2021, che inizierà alle ore 17, sarà trasmessa su Rai 2 in diretta e in streaming gratuito su Rai Play.

L'incontro, per gli abbonati, sarà trasmesso anche su Sky Sport (201) e su Sky Sport Tennis (205) e in streaming su Sky Go e su Now.