Dazn, aumenta il costo degli abbonamenti: le nuove tariffe per guardare la Serie A

Guardare la Serie A in tv diventa sempre più costoso. Dazn ha infatti annunciato un nuovo listino per sottoscrivere gli abbonamenti Standard, Plus e Start che varrà solo per i nuovi abbonati, mentre chi ha già un abbonamento attivo continuerà a pagare le vecchie tariffe fino alla scadenza dell'offerta. In generale i prezzi sono più alti di quelli comunicati lo scorso anno dalla piattaforma che detiene in esclusiva i diritti del campionato italiano di calcio, anche se c'è qualche eccezione. Vediamo cosa cambia.

Le nuove tariffe Dazn per il 2024

Il costo dell'abbonamento annuale Start (che permette di guardare il basket italiano ed europeo, il volley, una selezione di partite di NFL, la boxe, l’UFC e il fighting internazionale e altro) passa da 89,99 a 99 euro se pagato in un'unica soluzione. Con il pagamento dilazionato in 12 mensilità invece il prezzo sale da 9,99 a 11,99 euro al mese. In leggero aumento anche il costo dell'abbonamento mensile che sale da 13,99 a 14,99 euro.

Chi è appassionato di calcio però deve spendere di più. Il piano Standard (che permette di vedere in diretta le partite di Serie A e B, la Liga, i canali di Eurosport nonché i contenuti previsti dal piano Start) avrà un costo annuale di 359 euro (contro gli attuali 299) se si sceglie il pagamento in un'unica soluzione. Chi intende optare per il pagamento dilazionato invece dovrà sborsare 34,99 euro, in aumento rispetto ai 30,99 euro previsti dalla tariffa del 2023. La buona notizia è che non cambia invece il costo dell'abbonamento mensile che resta invariato a 40,99 euro.

Quanto al piano Plus sottoscrivere un abbonamento annuale pagando in un'unica soluzione costerà 539 euro contro gli attuali 449. In questo caso il pagamento dilazionato in 12 rate avrà un costo di 49,99 euro al mese (nel 2023 era di 45,99), mentre il prezzo dell'abbonamento mensile sale da 55,99 a 59,99.

L'abbonamento Plus permette di accedere ai contenuti dell'offerta su due dispositivi registrati, anche in luoghi diversi, mentre con i piani Standard e Start gli eventi live possono essere sì guardati su due dispositivi, ma collegati alla stessa rete internet. Come specificato, chi ha già un'offerta attiva continuerà a pagare le vecchie tariffe fino alla scadenza del contratto.