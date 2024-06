Vingegaard sarà al via del Tour: ripreso dall'infortunio

Jonas Vingegaard ha lavorato duro negli ultimi due mesi per rimettersi in forma in tempo così da essere al via del prossimo Tour de France, corsa che ha vinto nelle ultime due edizioni. Il direttore sportivo del Team Visma | Lease a Bike, Merijn Zeeman, è soddisfatto ma comunque cauto: "Nelle ultime settimane ha dimostrato di essere un campione. Non sappiamo ancora fino a che punto potrà...