Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per il ko casalingo contro il Partizan Belgrado (79-88), che la Virtus Segafredo Bologna è già in viaggio per la prossima tappa di Eurolega: domani pomeriggio sarà impegnata sul parquet di un ALBA Berlino (record 7-19) che ha da poco ospitato lo Zalgiris Kaunas. I teutonici hanno ottenuto una vittoria nelle ultime otto gare finendo sempre più in fondo alla classifica dell'Eurolega. Al comando della squadra – oltre al capo allenatore Israel Gonzalez – c'è Luke Sikma, il quale contribuisce sulle due metà campo con giocate che cercano sempre di mettere in ritmo i compagni. La coppia di guardie composta da Maodo Lo e Jaleen Smith si smezza equamente la distribuzione dei possessi e dei tiri, oltre ad aiutare in difesa soprattutto sugli esterni avversari. Louis Olinde e Christ Koumadje sono chiamati a proteggere il ferro e combattere in entrambi i pitturati per fornire extra possessi alla squadra. L'azzurro Gabriele Procida è la prima alternativa offensiva in uscita dalla panchina, questo grazie alle sue caratteristiche che gli consentono di poter attaccare il ferro e allo stesso tempo crearsi tiri dal palleggio; al suo fianco Jonas Mattisseck aggiunge ulteriore sostanza in difesa. Per far rifiatare i lunghi gialloblu sono fondamentali i centimetri di Johannes Thiemann e di Yanni Wetzell, le cui diverse caratteristiche permettono al coach di utilizzarli in fasi di gioco differenti. Le tante defezioni della compagine tedesca danno possibilità ai giovanissimi Rikus Schulte e Nils Machowski di entrare nelle rotazioni per una manciata di minuti. La sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco per 71-76 nell'ultimo turno di Bundesliga non ha rovinato i piani dell'ALBA Berlino che rimane al secondo posto (record 18-2) con due gare da recuperare rispetto alla capolista.

Alba Berlino - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Alba Berlino - Virtus Bologna, gara di Eurolega, in programma domani, giovedì 9 marzo, alle 18, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports. Radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno.