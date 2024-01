Alba Berlino - Virtus Bologna: segui la partita in diretta tv e in streaming

Due giorni dopo la vittoria sul Bayern Monaco, per la Virtus Bologna sarà tempo di un'altra sfida ad una compagine tedesca, l'ALBA Berlino (record 3-14) che difenderà il proprio parquet dall'assalto dei felsinei. La squadra capitolina sarà reduce dalla trasferta di Kaunas e proverà a dare del filo da torcere per invertire la tendenza negativa della sua stagione; all'andata, la Virtus Segafredo Bologna vinse 87-76 a domicilio. L'esperienza del centro Johannes Thiemann sarà il fulcro del gioco di coach Israel Gonzalez: il lungo classe 1994 ha acquisito un ruolo di tuttofare segnando, raccogliendo rimbalzi e aprendo il campo per i compagni, innescandoli e portandoli verso il canestro. Gli spot di ala grande e piccola saranno occupati rispettivamente da Yanni Wetzell e Justin Bean, elementi con caratteristiche differenti che aggiungono centimetri e tiri allo scacchiere berlinese.

Matteo Spagnolo metterà ordine alla fase di creazione e sfiderà la difesa avversaria con le sue incursioni verso il ferro; in caso Gabriele Procida non fosse ancora al 100% per ritornare sul parquet – out contro l'Olympiacos per un'influenza – sarà dunque il cecchino Matt Thomas a prendere il suo posto, sfoderando tutto il suo arsenale di colpi dall'arco dei 6.75 metri. A dare imprevedibilità alla panchina gialloblu ci penserà Sterling Brown, combo guard pericolosa quando porta palla poiché capace di segnare anche dal palleggio, oltre ad avere buoni istinti di playmaking. Gli esterni Malte Delow e Jonas Mattisseck cercheranno di dare al proprio coach un'alternativa nella concezione della fase offensiva; Tim Schneider e il gigante Chris Khalifa Koumadje metteranno i loro centimetri e i loro muscoli a protezione delle plance. Infine possibile spazio in rotazione anche per Elias Rapieque, ala/esterno classe 2004 aggregato al gruppo di coach Gonzalez. Nel campionato nazionale, l'ALBA Berlino – con ancora tre partite da recuperare – si è confermata al quarto posto (record 8-3) dopo la vittoria casalinga per 101-90 con il Chemnitz.

Alba Berlino - Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Alba Berlino - Virtus Bologna, 19a giornata di Eurolega, si gioca domani - venerdì 5 gennaio - alle ore 19 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.