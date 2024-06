Allianz pazienza: Luca Franco è il nuovo preparatore atletico della prima squadra

L'Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver siglato, in data odierna, il contratto con Luca Franco, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico della prima squadra. IL CURRICULUM Romano, classe 1992, Luca ha iniziato la sua carriera cestistica come allenatore del settore giovanile, per poi dedicarsi alla preparazione atletica dell'Under 18 della sua...