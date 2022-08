Amichevole Italia - Francia: dove vedere la partita in tv o in streaming

“La Francia è fra le tre squadre più forti al mondo. Una sfida impegnativa, che ci metterà di fronte ad un ostacolo di spessore. Nella crescita di questo team, come nella vita, saper affrontare gli ostacoli è importante”. Così il Gianmarco Pozzecco presenta la sfida amichevole fra Italia e Francia, in programma questa sera all’Unipol Arena di Bologna, alle 20.30 (diretta su Sky Sport Arena). “Non sarà semplice giocare contro i transalpini – continua il ct dell’Italbasket – e forse non siamo ancora al livello della squadra di coach Collet. Ma la capacità di saper vincere e saper perdere è fondamentale per poter affrontare una manifestazione importante, come quella dell’Europeo che stiamo preparando. Sarà comunque stimolante per i ragazzi affrontare una squadra composta da tanti campioni e tanti giocatori NBA. E mi auguro di avere, come credo, il supporto del pubblico”.



Alle parole di Pozzecco fanno eco quelle di Datome: “Il momento del raduno è sempre bello. Ma dopo un po’ sale la voglia di scendere in campo e giocare. La Francia ci mostrerà gli aspetti su cui fare attenzione se vogliamo fare bene all’Europeo. A Milano (nel Girone C di FIBA EuroBasket 2022) troveremo squadre forti, e giocare in casa è un’emozione che vogliamo vivere al più presto. Con le Olimpiadi è stato aperto un percorso, e noi vogliamo continuare a trasmettere quel tipo di sensazioni. Il clima è ottimo, coach Pozzecco ci sta dando una grande mano, con poche regole, ma da seguire in modo preciso”.



Il calendario degli Azzurri

All’Unipol Arena contro la Francia inizia la serie di quattro amichevoli che la Nazionale affronterà fino al 20 agosto in preparazione per gli incontri di qualificazione al Mondiale 2023 e per l’EuroBasket 2022, il Campionato Europeo che vedrà disputarsi uno dei quattro gironi al Forum di Milano dal 2 all’8 settembre. La Nazionale si ritroverà a Bologna per partire a Ferragosto alla volta di Montpellier e restituire la visita ai Bleus (16 agosto, Arena Sud ore 20.30 in diretta su Sky Sport Action). Dopo le sfide alla Francia (numero 99 e 100 dal 1926), la Nazionale volerà ad Amburgo per la Supercup (live su Sky Sport): match contro la Serbia il 19 agosto e contro una tra Germania e Repubblica Ceca il 20 agosto. Le prime due gare ufficiali dell’estate 2022 saranno quelle della prima “finestra” della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023: 24 agosto contro l’Ucraina sul neutro di Riga in Lettonia (ore 17.30 italiane, live su ELEVEN e Sky Sport) e 27 agosto contro la Georgia al PalaLeonessa di Brescia (ore 20.30, live su ELEVEN e Sky Sport). Il 2 settembre esordio all’EuroBasket 2022 al Forum di Milano contro l’Estonia. Poi le sfide alla Grecia (3 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre), Gran Bretagna (8 settembre). Dal 10 al 18 settembre fasi finali a Berlino in Germania.

Italia - Francia: dove vedere la partita in tv o in streaming

L'amichevole Italia – Francia in programma oggi, venerdì 12 agosto, alle 20,30 a Bologna, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale Sky Sport Arena, 204) e in diretta streaming su Sky Go e su NOW.