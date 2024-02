Poco meno di quarantotto ore dopo il ko di Atene, arriva domani un'altra trasferta sul parquet dell'Anadolu Efes per l'Olimpia Milano. Il capo allenatore Erdem Can lascerà ampio spazio al talento offensivo di Shane Larkin, il quale prenderà significative responsabilità anche in fase di creazione; Darius Thompson, oltre al compito di facilitatore, farà da spalla al numero 0 e lo sgraverà dei possessi soprattutto quando gli avversari proveranno a raddoppiarlo. I centri Tibor Pleiss, Tyrique Jones e Dan Oturu si divideranno i minuti a disposizione, poiché potranno offrire soluzioni differenti – pick and pop e pick and roll su tutte – a seconda delle necessità del coach e della squadra; Derek Willis sfrutterà la sua dimensione da ala grande moderna per catturare rimbalzi e far ripartire la transizione, spesso conclusa da lui stesso con un tiro dai 6.75 metri o all'interno dell'area; Elijah Bryant si ritaglierà il solito spazio da “falso” 3&D, mantenendo alta la pressione difensiva e allo stesso tempo fungendo da seconda o terza opzione offensiva.

Dalla panchina, coach Can potrà contare su Rodrigue Beaubois, esterno capace di accendersi in pochi possessi e in grado di stracciare la retina da ogni zona del campo; inoltre, avrà a disposizione un two-way player di lusso come Will Clyburn, il quale sta prendendo lentamente la forma migliore, ma potrà dare ugualmente un forte aiuto sui due lati del campo. Nell'ultimo turno della Turkish Basketball Super League, l'Anadolu Efes è caduto sul parquet del Pinar Karsiyaka con il punteggio di 99-81 facendosi raggiungere al primo posto dal Fenerbahce, entrambi con un record di 15-3.

Anadolu Efes Istanbul - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Anadolu Efes Istanbul - Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 2 febbraio - alle ore 18.30. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.