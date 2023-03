Anadolu Efes Istanbul - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Due giorni dopo aver ospitato e battuto nettamente l'Olimpia Milano, la Abadolu Efes alla Sinan Erdem Sports Hall darà il benvenuto ad una Virtus Segafredo Bologna, reduce dalla pesante sconfitta di Tel Aviv contro il Maccabi (111-80). La squadra bolognese dovrà tenere sotto stretta osservazione il duo Vasilije Micic-Shane Larkin, entrambi capaci di firmare parziali enormi – anche in solitaria – e tentare la fuga in qualsiasi momento della gara. Oltre ai tanti centimetri portati in area prima da Tibor Pleiss e poi da Ante Zizic, sarà la panchina a dare nuove soluzioni alla manovra offensiva turca. Proprio Will Clyburn e Rodrigue Beaubois – quest'ultimo in assenza di Larkin – furono tra i più prolifici nella sfida del PalaDozza; proprio questo ricambio consentirà all'Efes di tenere alti i giri del motore senza perdere qualità palla in mano. Ultima, non per importanza, la figura di Elijah Bryant che Ataman sfrutterà con quintetti differenti. Non sarà della partita Awudu Abass per una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, le sue condizioni verranno rivalutate in tre settimane. Indisponibili per almeno le prossime due settimane Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Milos Teodosic.

Le parole di Coach Scariolo alla vigilia della sfida con l’Efes: “Giochiamo contro i bi-campioni d’Europa, che vengono da una grande partita ieri contro Milano. Hanno recuperato tutto il loro potenziale: dovremo mettere in campo un grande sforzo per essere un avversario duro e per metterli in difficoltà da entrambi i lati del campo con una buona difesa, veloce così come l’attacco dove dovremo condividere bene il pallone per creare tiri aperti. Vogliamo rimanere nella partita e onorare la nostra partecipazione all’Eurolega e non c’è campo migliore che quello dei campioni in carica per fare ciò”.

Le parole di Semi Ojeleye nel pre-gara: “Affrontiamo un grande avversario, sono i campioni in carica e possono contare su grandi giocatori. Dobbiamo essere pronti per competere per tutti e quaranta minuti, se faremo questo potremo avere qualche chance per vincere. Vogliamo rifarci dalla pesante sconfitta a Tel-Aviv e dimostrare chi siamo”.