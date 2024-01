Due giorni dopo il ko di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, sarà la Sinan Erdem Sport Hall ad ospitare i bolognesi, i quali troveranno un Anadolu Efes con record 7-12 uscito sconfitto sia dal Valencia (93-88) sia dal Real Madrid (130-126 dopo quattro overtime) e con alle spalle la trasferta ellenica sul parquet del Panathinaikos; all'andata furono i bianconeri a prevalere con il risultato di 93-81. La rimaneggiata formazione di Erdem Can – priva di nomi blasonati quali Will Clyburn e Derek Willis – potrà tuttavia contare sulla prolificità e sulle idee di Shane Larkin, oltre alla genialità di Darius Thompson in fase di impostazione. Elijah Bryant darà un grosso contributo sui due lati del campo sfruttando le proprie mani calde nel clutch time e la sua attenzione in difesa per mettere pressione alla manovra offensiva avversaria.

Negli spot di ala grande e centro ci saranno due maestri nel “poppare” come Mike Daum e Tibor Pleiss, abili tiratori da dietro l'arco sul pick and pop e presenze costanti a rimbalzo grazie alle leve di cui sono dotati. Le rotazioni ridotte all'osso obbligano i turchi ad utilizzare Rodrigue Beaubois come arma principale in uscita dalla panchina per incrementare il fatturato alla voce punti; Daniel Oturu e Tyrique Jones daranno non pochi pensieri quando verranno coinvolti nei pick and roll, poiché lunghi mobili abili nel chiudere sopra al ferro, ma si riveleranno anche fondamentali nella lotta ai rimbalzi. L'ultima giornata della Turkish Basketball Super League ha visto l'Anadolu Efes trionfare sul campo del Bursaspor per 73-83 confermandosi al primo posto con un record di 13-2.

Anadolus Efes Istanbul - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Anadolus Efes Istanbul - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca oggi - venerdì 12 gennaio - alle 18,30, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.