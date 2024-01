Il successo interno per 76-70 contro il Lietkabelis è stato cruciale per i ragazzi di coach Paolo Galbiati; il record di 6-7 li pone al sesto posto e in rampa di lancio verso la qualificazione al prossimo turno, ma non possono abbassare la guardia. Arriva la trasferta nella capitale turca contro il Turk Telekom (record 4-9), il quale cercherà di risalire la china dopo l'impresa sul parquet del ratiopharm Ulm (79-85); all'andata, i trentini si imposero per 101-96 a “Il T Quotidiano Arena”. Il capo allenatore Selcuk Elnak lascerà a Tyrone Wallace la libertà di trascinare la squadra con la sua energia; la guardia americana ha la capacità di crearsi situazioni di tiro dal palleggio e di facilitare il gioco dei compagni. Il playmaker Ismail Cem Ulusoy proverà ad innescare il centro Steven Enoch con soluzioni in pick and roll e ad approfittare dei tagli di James Palmer Jr., esterno abile nel lucrare tiri a cronometro fermo ed eludere la pressione difensiva; infine il quintetto si completerà con il lungo Yigitcan Saybir, il quale imporrà la sua fisicità nella lotta a rimbalzo.

Il sesto uomo designato sarà Okben Ulubay, ala piccola tuttofare sfruttato da 3&D per non dare punti di riferimento agli avversari; l'esperta point guard Brandon Brown, invece, si metterà al servizio del proprio gruppo per gestire i possessi della second unit e stracciare la retina da dietro l'arco quando chiamato in causa. Le cortissime rotazioni di coach Elnak prevedono l'utilizzo sporadico anche di elementi quali Mehmet Yagmur, Metehan Akyel e Troy Selim Sav come ricambi da utilizzare a gara in corso. Il Turk Telekom è stato sconfitto di misura dal Darussafaka per 86-84 nell'ultima giornata del campionato turco, scendendo di fatto al dodicesimo posto in classifica (record 6-9).

Ankara - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Ankara - Dolomiti Energia Trentino, gara di Eurocup, si gioca oggi - mercoledì 10 gennaio - alle ore ore 18.00 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.