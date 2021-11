Milano settebellezze, l'Armani Exchange passa a Cremona: gli highlights

Continua la striscia vincente per l’A|X Armani Exchange Milano, che conquista al PalaRadi di Cremona la settima vittoria consecutiva in campionato superando la Vanoli per 86-93.

Milano imbattuta in avvio di campionato? Non una novità: L'anno scorso, la prima sconfitta era arrivata all’undicesima giornata dopo 9 vittorie di fila (a causa dell’esclusione di Roma) contro Brindisi. Nella stagione 2018/19 sono state 12 le giornate senza sconfitte per l'Olimpia Milano a inizio campionato e la prima sconfitta è arrivata solo il 30 dicembre nella gara giocata ad Avellino contro la Sidigas. Sono stati 10, invece, i successi consecutivi nell’annata 2016/17, con i biancorossi che sono stati mandati k.o. dall’Umana Reyer Venezia all’undicesima giornata.

Per la seconda volta in questa stagione Milano tira con più del 60% da due e più del 40% da tre; 60.5% la percentuale da dentro l’arco dei 6.75 grazie ai 23 tiri da due realizzati (nuovo record stagionale per l’Olimpia) su 38 tentativi, mentre da tre punti la percentuale si è fermata sul 43.5% (10/23). Nella seconda miglior prestazione del 2021/22, realizzata contro Venezia, la squadra di coach Ettore Messina aveva tirato con il 62.1% da due e il 56.5% da tre punti.

Milano segna 93 punti - esattamente come nelle gare contro Venezia e Trento - che è anche il massimo stagionale e che porta la media a 85.6 punti, terza squadra nella graduatoria dei punti segnati dietro alla Virtus Bologna e Brindisi.

Sono 20 i punti per Nicolò Melli, che eguaglia la sua seconda miglior prestazione nel campionato italiano realizzata nell’annata 2013/14 sempre con la maglia di Milano contro la Sutor Montegranaro. Il massimo in serie A per l’azzurro sono i 24 punti segnati sempre nella stagione 2013/14 contro l’Acea Roma. Rodriguez chiude con 17 punti in 28 minuti con 6 rimbalzi e 7 assist. Per il “Chacho” 5 triple segnate (nuovo record stagionale) e miglior valutazione di stagione con 24.

HIGHLIGHTS

Gli highlights della vittoria dell'Armani Exchange Milano a Cremona sono disponibili su Eurosport