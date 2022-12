Banchero in Azzurro, missione negli Usa di Pozzecco

Banchero apre all'azzurro dell'Italbasket. La risposta della giovane stella degli Orlando Magic, 20 anni compiuti da pochi giorni, darà una risposta definitiva al ct Pozzecco arriverà nei prossimi mesi, ma cresce la speranza di vederlo con la canotta azzurra ai Mondiali 2023. Il dg del Settore delle squadre nazionali, Salvatore Trainotti, il ct Gianmarco Pozzecco e il dg di Master Group Sport, advisor della FIP, Antonio Santa Maria, hanno incontrato Paolo Banchero ad Orlando in occasione della partita contro i Milwaukee Bucks. Ai meeting erano presenti anche gli agenti e il padre del giocatore, Mario. In occasione degli incontri sono stati presentati i programmi tecnici della Nazionale e condiviso un piano strategico di marketing e comunicazione. La delegazione ha incontrato poi anche il Front Office degli Orlando Magic, cui sono stati presentati i programmi per l’estate 2023 e l’organizzazione della Nazionale. Paolo Banchero ha manifestato ancora una volta apertura al progetto Azzurro riservandosi di dare conferma nel corso della stagione sportiva. Pozzecco soddisfatto della spedizione: “Sono contento dei colloqui avuti in questi giorni e per l’ottimo approccio che abbiamo costruito. Paolo è un ragazzo d’oro”.