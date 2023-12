Barcellona - Olimpia Milano: segui la partita in diretta tv e in streaming

Due sconfitte subite nel doppio turno di Eurolega hanno portato la squadra di coach Ettore Messina al record di 4-9 con cui occupano la quindicesima posizione in classifica. Il prossimo impegno, dopo l'importante successo in campionato contro Bologna, li vedrà coinvolti sul parquet di un Barcellona (record 10-3) che la scorsa settimana ha perso in rimonta contro la Virtus Segafredo Bologna (80-75), ma ha vinto contro il Fenerbahçe (89-81) e vorrà continuare la sua rincorsa al primo posto.

I blaugrana di Roger Grimau saranno nelle sapienti mani di Nicolas Laprovittola, l'architetto argentino creerà per se stesso e per la squadra in egual modo; Tomas Satoransky sarà pronto al suo fianco per dividersi i possessi, ma anche per contribuire in maniera decisiva alla fase difensiva. Il centrone Jan Vesely verrà coinvolto in tutti i pick and roll giocati dai due playmaker e non farà mancare il suo apporto a rimbalzo, mentre Oscar Da Silva gli farà da spalla proteggendo le plance con i suoi 205 centimetri. Nikola Kalinic fungerà da collante tra le due metà campo, venendo però inserito maggiormente negli schemi offensivi della squadra.

Il sesto uomo dei catalani sarà Willy Hernangomez: lo spagnolo darà filo da torcere nel pitturato, in post basso e nella lotta a rimbalzo; il compagno di reparto Jabari Parker lo aiuterà sui raddoppi e lo sostituirà per le conclusioni sopra al ferro con Joel Parra a chiudere la batteria di lunghi. Rokas Jokubaitis distruibuirà la sfera e alzerà i giri del motore in uscita dalla panchina, Alex Abrines invece sfrutterà le sue doti balistiche per stracciare la retina da dietro l'arco. Infine, possibile l'impiego di Dario Brizuela come guardia aggiuntiva e del giovane James Nnaji nel ruolo di centro.

Il Barcellona è uscito sconfitto all'ultimo secondo per 101-99 dalla trasferta contro il Casademont Zaragoza scendendo così al terzo posto in classifica (record 9-4) nella Lega spagnola.