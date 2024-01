Usciti sconfitti per 88-75 dalla trasferta di Istanbul contro il Fenerbahçe, gli uomini di coach Luca Banchi (record 15-8) cercheranno subito la chiave del riscatto nel doppio impegno di Eurolega. Il primo li vedrà coinvolti nello scontro per il secondo posto contro il Barcellona (record 15-8), uscito dal Forum sconfitto per 74-70 nonostante il tentativo di rimonta. Roger Grimau darà alla coppia Tomas Satoransky - Jan Vesely la libertà di spaziare sui due lati del campo, usando il pick and roll come arma principale e spingendo all'interno dei due pitturati per subire quanti più contatti da fallo possibili; Nikola Kalinic avrà il ruolo di primo violino offensivo, ma la sua versatilità gli permetterà di contribuire in maniera consistente anche sotto le plance e di difendere forte sul perimetro.

Dario Brizuela manterrà la sua dimensione da tiratore puro per trasformare in canestro i suggerimenti dei compagni, così come Jabari Parker giocherà a tutto campo per fornire più soluzioni al proprio capo allenatore. In uscita dalla panchina, Nicolas Laprovittola proverà a ritrovare la forma migliore alzando il ritmo della second unit garantendo qualità nella gestione dei possessi; Rokas Jokubaitis lo sgraverà di ulteriori incombenze agendo come supporto in fase di creazione, aiutando però anche in copertura mettendo pressione ai portatori avversari. Sotto i tabelloni tornerà utile la coppia formata da Willy Hernangomez e Oscar Da Silva, lunghi che andranno ad occupare l'area con i loro tagli e sfrutteranno la loro fisicità per vincere la lotta a rimbalzo; infine potrebbe rientrare nelle rotazioni a gara in corso anche un'ala duttile come Joel Parra, centellinato da coach Grimau. In Liga ACB, il Barcellona ha vinto 102-94 contro il fanalino di coda Zunder Palencia salendo a 14-6 di record, confermando dunque il terzo posto in classifica.

Il prepartita di Coach Banchi alla vigilia della trasferta europea: “Arriviamo a questa gara contro il Barcelona consapevoli di affrontare una delle migliori compagini dell’intera Eurolega, la quale ha dimostrato di saper esaltare le proprie caratteristiche di gioco soprattutto nelle partite casalinghe. Vogliamo presentarci a questo appuntamento mostrando la personalità e la determinazione di voler vendere cara la pelle, di giocarci ogni chance a nostra disposizione e di trovare la continuità di rendimento che possa guidarci ad un successo che sarebbe fondamentale nel proseguo del nostro cammino europeo.”

Barcellona - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming



Barcellona - Virtus Bologna, gara della giornata 24 di Eurolega, si gioca domani - mercoledì 31 gennaio - alle ore 20.30 al Palau Blaugrana di Barcelona. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.