Basket, Capobianco per la terza volta ct della Nazionale Femminile

Il 57enne molisano Andrea Capobianco è il nuovo ct della Nazionale Femminile di basket. Lo ha annunciato la Federbasket con un comunicato ufficiale che dà il via alla nuova era dopo l'addio al predecessore, Lino Lardo. Capobianco, già Head Coach delle Azzurre dal 2015 al 2017 e dal 2019 al 2020, torna quindi sulla panchina dell'Italia in vista delle qualificazione europee che scattano a novembre per il torneo del 2025 (in cui l'Italia ospiterà uno dei quattro gironi).

Sono state 24 le partite sulla panchina delle Azzurre per Capobianco in carriera. Il coach è stato anche Team Leader della Nazionale 3×3 Open Femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. Una carriera nel settore tecnico federale iniziata nel 2010, dopo il fortunato biennio in serie A alla guida del Teramo, in cui ha vinto il premio di "Miglior allenatore" del massimo campionato italiano 2008/2009, culminato con la storica qualificazione degli abruzzesi ai play-off.