Davide Pascolo farà parte del roster biancorosso anche per la stagione 2024/25. Così il Presidente Giancarlo Nicosanti: "Abbiamo avuto "Dada" in quest'ultimo anno in squadra e abbiamo capito l'importanza di averlo tra di noi. Ed è quindi un grande piacere annunciare il proseguimento per un altro anno." Giunto a Forlì lo scorso anno, Davide...