Basket, Europei Under 18: convocato anche il forlivese Alberto Mariuzzo

Giovani talenti crescono. Alberto Mariuzzo, portacolori della Pallacanestro Forlì 2.015, è stato convocato con la Nazionale Under 18 in preparazione del prossimo Campionato Europeo di categoria. Già convocato per i recenti impegni della rappresentativa Under 18, insieme al biancorosso Simone Errede che resta nella lista dei giocatori a disposizione, il centro classe 2006 è stato...