Famila Schio e Reyer Venezia, è la notte della Supercoppa

Alle 20 al Palaromare di Schio in palio il primo titolo della stagione in un derby veneto. La diretta su LBF TV

E' la notte della Supercoppa Italiana “Famila Cup” 2021. Al PalaRomare di Schio, questa sera alle 20, Famila Schio e Reyer Venezia si sfidano per il primo titolo della stagione (sarà possibile seguire la partita in chiaro su LBF TV).

Le due squade venete ieri hanno vinto le rispettive semifinali conquistando il pass per la sfida finale in programma oggi. Schio ha eliminato le ragazze della Virtus Eirene Ragusa con uno schiacciante 99-57. Le venete hanno messo sul parquet grande intensità sia in attacco che in difesa, conducendo dal primo quarto di gioco contro una Ragusa che non è riesciuto a contenere al meglio le offensive scledensi. Decisivo l'allungo delle venete dopo l'intervallo: Schio è trascinata da Sottana, in grande spolvero e autentica mattatrice della partita.

Più equilibrata l'altra semifinale tra Reyer e Segafredo Bologna, con ritmi alti in attacco e in difesa da parte delle due squadre che si rispondono colpo su colpo. Venezia vince con un 69 a 61 costruito nel terzo quarto, in cui trova il primo sorpasso (38-37), grazie a un ottimo parziale di 10-0. L’ultimo quarto di gioco è stato il più intenso, nonostante la stanchezza. Le percentuali al tiro si abbassano e le due squadre restano a contatto. Nel finale una pioggia di triple rende la sfida ancora più appassionante e incerta. La Reyer mantiene una maggiore lucidità nei momenti cruciali e riesce a ottenere la vittoria che vale la conquista della finale.

Appuntamento adesso all'ultimo atto, questa sera, per una notte di grande spettacolo e per alzare al cielo il primo trofeo del 2021/2022.