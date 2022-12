Serie A2 femminile, al Nord Sanga e Scrivia ancora imbattute, al Sud svetta la Spezzina. I risultati della 11° giornata

Definito il quadro delle partecipanti alla Coppa Italia del Girone Nord, lotta a sette per tre posti nel Girone Sud. E' questo il dato centrale, di quanto emerso, nel fine settimana nei match validi per la undicesima giornata di andata, del Campionato di Serie A2 di basket femminile.

Nel GIRONE NORD con la vittoria del Sanga Milano su Mantova, è qualificazione matematica per la Limonta Costa Masnaga vincente a Trieste. Prosegue la corsa a punteggio pieno, come il Sanga del resto, della Autosped Castelnuovo Scrivia, che s'impone 66-87 sul campo della Dimensione Bagno Carugate.

Completa il quadro delle quattro qualificate la Women Apu Delser Crich Udine che centre la decima vittoria di fila.

Tre vittorie continuano ad alimentare la bagarre Coppa Italia nel GIRONE SUD.

La Cestistica Spezzina vince il derby regionale ed è virtualmente al primo posto, a 16 punti ma con una gara in meno. Alle sue spalle, nell'arco di due punti, bagarre per tre posti tra O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia, USE Rosa Scotti Empoli, Alma Basket Patti, Il Palagiaccio P.F. Firenze, La Bottega del Tartufo Umbertide ed Halley Thunder Matelica.

SERIE A2 Femminile – Girone Nord 11^ Giornata di Andata

Acciaierie Valbruna Bolzano - Ecodent Alpo 58 - 78

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - San Giorgio MantovAgricoltura 59 - 55

Velcofin Interlocks Vicenza - WomenAPU Delser Crich Udine 48 - 71

Futurosa #Forna Basket Trieste - Limonta Costa Masnaga 66 - 76

Podolife Treviso - Alperia Basket Club Bolzano 57 - 42

Dimensione Bagno Carugate - Autosped Castelnuovo Scrivia 66 - 87

Logiman Broni - Posaclima Ponzano 69 - 48

LA CLASSIFICA: Autosped Castelnuovo Scrivia 22, Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 22, WomenAPU Delser Crich Udine 20, Limonta Costa Masnaga 16, Logiman Broni 12, San Giorgio MantovAgricoltura 12, Podolife Treviso 10, Futurosa #Forna Basket Trieste 8, Alperia Basket Club Bolzano 8, Dimensione Bagno Carugate 8, Acciaierie Valbruna Bolzano 6, Ecodent Alpo 6, Posaclima Ponzano 4, Velcofin Interlocks Vicenza 0

SERIE A2 Femminile – Girone Sud 11^ Giornata di Andata

Techfind San Salvatore Selargius - USE Rosa Scotti Empoli 80 - 73 d1ts

Halley Thunder Matelica - CUS Cagliari 63 - 47

Pall. Vigarano - La Bottega del Tartufo Umbertide 58 - 61

Alma Basket Patti - Basket Girls Ancona 68 - 58

Cestistica Spezzina - Azimuth Wealth Management Savona 70 - 63

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - ARAN Cucine Panthers Roseto 56 - 52

Il Palagiaccio P.F. Firenze - E-Gap Stella Azzurra Roma 83 - 61

LA CLASSIFICA: Cestistica Spezzina* 16, O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 16, USE Rosa Scotti Empoli 16, Alma Basket Patti 14, Il Palagiaccio P.F. Firenze 14, La Bottega del Tartufo Umbertide 14, Halley Thunder Matelica 14, Techfind San Salvatore Selargius 12, Azimuth Wealth Management Savona 10, E-Gap Stella Azzurra Roma 8, Pall. Vigarano 6, Basket Girls Ancona 6, ARAN Cucine Panthers Roseto* 4, CUS Cagliari 2