Basket femminile Serie A2, i risultati della 9° giornata e le nuove classifiche

Ancora un turno di emozioni, intensità e colpi di scena nel campionato di Serie A2 di basket femminile. Le ventotto regine del secondo torneo nazionale, come sempre, non hanno deluso gli appassionati dando vita ad un turno, il 9° del Girone di andate della Regular Season, davvero per cuori forti.

Ecco tutto quello che è successo.

Partiamo dal GIRONE NORD dove 6 match su 7 sono stati giocati la sera del sabato. Resista la coppia in fuga composta da Autosped Castelnuovo Scrivia e Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano. Per entrambe arriva la nona vittoria consecutiva, una striscia iniziale sontuosa alla quale tiene testa solo Udine che, dopo il ko alla prima giornata contro le Orange milanesi, hanno messo in fila otto vittorie consecutive.

Si staccano il Limonta Costa Masnaga, superato dal Sanga, e la Logiman Broni sorpresa dalla Alperia Bolzano nell'unico match della domenica. Completano il quadro le vittorie di Valbruna Bolzano, Dimensione Bagno Carugate ed Ecodent Alpo nel Derby salvezza con la Velcofin Interlocks Vicenza.

Nel GIRONE SUD non perde la battuta la Use Scotti Empoli che supera nettamente La Bottega del Tartufo Umbertide ed allunga sulle cugine della Palagiaccio Firenze messe al tappeto dalla Givova Battipaglia.

Battipaglia che, in settimana, ha superato la Stella Azzurra Roma nel recupero e, con questi 4 punti in meno di 4 giorni, si piazza al secondo posto in compagnia della già citata Firenze, dell'ottima Alma Patti e della Cestistica Spezzina. Ricordiamo che Empoli, Spezia e Patti devono recuperare una partita.

Il turno è completato dalle pregevoli vittorie di Matelica e Selargius e dal ritorno al referto rosa della Pallacanestro Vigarano

SERIE A2 BASKET FEMMINILE 2022-2023 GIRONE NORD 9^ Giornata

Acciaierie Valbruna Bolzano - Posaclima Ponzano 73 - 62

Velcofin Interlocks Vicenza - Ecodent Alpo 76 - 81

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Limonta Costa Masnaga 67 - 58

Podolife Treviso - Autosped Castelnuovo Scrivia 36 - 58

Futurosa #Forna Basket Trieste - Dimensione Bagno Carugate 69 - 75

San Giorgio MantovAgricoltura - WomenAPU Delser Crich Udine 44 - 49

Logiman Broni - Alperia Basket Club Bolzano 55-62

LA CLASSIFICA:

Autosped Castelnuovo Scrivia 18

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 18

Women APU Delser Crich Udine 16

Limonta Costa Masnaga* 10

Logiman Broni 10

San Giorgio MantovAgricoltura 10

Podolife Treviso 8

Alperia Basket Club Bolzano 8

Acciaierie Valbruna Bolzano* 6

Dimensione Bagno Carugate 6

Futurosa #Forna Basket Trieste 6

Posaclima Ponzano 4

Ecodent Alpo 4

Velcofin Interlocks Vicenza 0

* una partita in meno

SERIE A2 BASKET FEMMINILE 2022-2023 GIRONE SUD 9^ Giornata

Techfind San Salvatore Selargius - ARAN Cucine Panthers Roseto 81 - 56

Pallacanestro Vigarano - Basket Girls Ancona 87 - 70

Halley Thunder Matelica - E-Gap Stella Azzurra Roma 82 - 58

Cestistica Spezzina - CUS Cagliari 77 - 36

Alma Basket Patti - Azimuth Wealth Management Savona 70 - 48

USE Rosa Scotti Empoli - La Bottega del Tartufo Umbertide 76 - 56

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - Il Palagiaccio P.F. Firenze 60 - 56

LA CLASSIFICA

USE Rosa Scotti Empoli* 14

Cestistica Spezzina* 12

Alma Basket Patti* 12

Il Palagiaccio P.F. Firenze 12

O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia 12

Techfind San Salvatore Selargius 10

Halley Thunder Matelica 10

Azimuth Wealth Management Savona 8

La Bottega del Tartufo Umbertide 8

E-Gap Stella Azzurra Roma 6

Basket Girls Ancona 6

ARAN Cucine Panthers Roseto* 4

Pallacanestro Vigarano 6

CUS Cagliari 2

* una partita in meno