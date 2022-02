Basket, Final Eight 2022: Germani Brescia fatica ma elimina Dolomiti Energia Trentino (78-73)

Squadra in casa

Davanti ai 2131 spettatori presenti alla Vitrifrigo Arena, la Germani Brescia conquista il secondo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight superando la Dolomiti Energia Trentino. Dopo un avvio equilibrato e con tanti rimbalzi in attacco da una parte e dall’altra, sono i bianconeri a tentare un primo allungo sul 14-8 grazie alla prima tripla di serata di Bradford (13 punti) e alla schiacciata di Mezzanotte in contropiede. I lombardi, tuttavia, rispondono immediatamente con un controbreak di 0-11 ispirato da Della Valle (22 punti, 5 assist e 3 rubate) e chiuso da Gabriel (11 punti e 4 rimbalzi) ed Eboua (6 punti). A sigillare il quarto di apertura ci pensa allora ancora Bradford con i tiri liberi del 16-19. Nel secondo periodo, le due squadre si scambiano continui sorpassi e controsorpassi; alla coppia di lunghi Eboua-Cobbins (6 punti e 7 rimbalzi) rispondono Caroline (13 punti, 9 rimbalzi e 2 recuperi) e Reynolds (20 punti e 5 rimbalzi) con quattro triple consecutive. Al termine del primo tempo, è sempre Della Valle - accompagnato dalla solita difesa di Petrucelli (9 punti, 4 rimbalzi e 3 rubate) - al timone della sua Germani, tra assist, triple e tiri liberi mentre, dall’altra parte, l’energia di Caroline e la bomba a fil di sirena di Bradford mantiene l’equilibrio a farla da padrona (42-42).

Nella ripresa, salgono i livelli delle difese e solo Mitrou-Long (14 punti, 3 rimbalzi e 6 falli subiti) riesce a interrompere la siccità di entrambi gli attacchi con alcune sue fulminanti penetrazioni; le sue due triple di serata lanciano così la Germani sul 46-54 attorno alla boa di metà periodo. Successivamente, comunque sia, Caroline torna a banchettare tra attacco e difesa e i primi squilli di Flaccadori (10 punti) riportano la Dolomiti Energia sul -2. Al termine del quarto, però, un appoggio di Della Valle e una bomba di Gabriel ridanno ossigeno a Brescia (55-62).

Il momento favorevole dei biancoblu prosegue con sei punti consecutivi di un attivissimo Laquintana, principale fautore della fuga sul +13 a 7’ dal termine. Trento torna però ancora a vita trascinata dal talento di Reynolds e dalla leadership di Flaccadori, lasciando poi Williams schiacciare il tap-in del -4. Successivamente, Della Valle si carica la Germani sulle spalle e un suo gioco da 4 punti respinge indietro (anche emotivamente) la Dolomiti Energia. La cera lacca sulla vittoria della formazione di coach Magro viene messa poi da Petrucelli con una bomba, Cobbins dalla lunetta e alcuni errori da oltre l’arco di Reynolds. Finisce 73-78.

