Basket, Final Eight 2022: Olimpia Milano a valanga su Sassari (88-68)

L'Olimpia Milano passa alle semifinali della Final Eight 2022 travolgendo il Banco di Sardegna Sassari. I meneghini piazzano subito un primo break rubando palloni e volando in contropiede con un super Delaney (24 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e le tre triple del cecchino Daniels (12 punti). Toccato il 18-6, la Dinamo non molla e, trascinata dalle combinazioni tra Robinson (9 punti e 3 assist) e Treier (11 punti e 6 rimbalzi), riduce più volte sul -6. A rispondere agli alley-oop alzati per Mekowulu (12 punti e 5 rimbalzi) e Diop ci pensa allora Datome, autore della tripla del 27-18 su cui si chiude il primo quarto. Successivamente, Delaney torna a mettersi in moto assieme ad un concentrato Alviti in uscita dalla panchina, portando l’A|X ArmanI Exchange sul massimo vantaggio del +13. Al termine del secondo periodo, Sassari si rifà decisamente sotto, sfruttando la presenza dentro e fuori dall’area di Mekowulu, oltre alla vena realizzativa di Logan (19 punti e 7 rimbalzi) e Kruslin. Proprio il croato sigla la tripla del 42-37 - minimo svantaggio per i sardi - a fil di sirena del primo tempo.

Anche nella ripresa il protagonista principale dell’Olimpia è Malcolm Delaney, autore di canestri clamorosi dal palleggio e di assist per Hines (6 punti, 4 rimbalzi e 3 stoppate), ispirando un nuovo break di 12-0 che lancia definitivamente la fuga meneghina sul 57-40. Nella seconda metà del terzo quarto, la mira da oltre l’arco Alviti (9 punti) e Hall - assistiti da Rodriguez (4 assist) - allargano ulteriormente la forbice tra le due squadre portandolo a 19 lunghezze (65-46 dopo 30’). Sassari non ha più la forza per ricucire le distanze e negli ultimi 10’, nonostante la grinta di Gentile e di uno scatenato Logan, è costretta ad alzare bandiera bianca, spenta anche da un ottimo Ricci (10 punti e 6 rimbalzi). Finisce 88-68. Prossima tappa, la Germani Brescia, che in serata ha eliminato Trento.

Olimpia Milano - Sassari: gli highlights

Le immagini salienti del quarto di finale tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari sono disponibili su Olimpia Milano TV.