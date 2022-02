Basket, Final Eight 2022, oggi c'è Trieste - Tortona: dove vederla in tv o in streaming

Allianz Trieste e Bertram Derthona Tortona inaugurano la seconda giornata dei quarti di finale sfidandosi oggi pomeriggio alle ore 18. I giuliani sono alla seconda partecipazione consecutiva nella competizione mentre i piemontesi sono debuttanti ad una Final Eight. Essendo la Bertram alla prima Coppa Italia della sua storia, questo match è inedito in Coppa Italia.

Le due squadre si sono già affrontate in campionato lo scorso 24 ottobre nel corso della 5ª giornata. In quel caso l’Allianz vinse nettamente con il punteggio di 88-57 trascinata dai 17 punti di Konate e i 14 di Grazulis.

Occhio ad Adrian Banks dell'Allianz Trieste: l'ameircano con cittadinanza istraeliana detiene il record di punti segnati in un’intera edizione di Final Eight (risalente all’edizione 2020, 75 punti) e su partita singola (37 punti segnati nel 2020 con la canotta dell’Happy Casa Brindisi nei quarti di finale).

Tre gli ex, uno nell'Allianz Trieste (Andrejs Grazulis ha giocato a Tortona in A2 nell’annata 2019/2020, appena prima di approdare a Trieste. Alla Bertram ha viaggiato a 16.8 punti e 8.3 rimbalzi di media), due nel Tortona (Chris Wright ha lasciato un ottimo ricordo a Trieste, club in cui ha militato nella stagione 2018/2019, collezionando 12.5 punti e 4.7 assist di media. Al suo fianco c’era anche Jamarr Sanders, autore di 10.4 punti e 4.3 rimbalzi di media; Ariel Filloy ha giocato nell’allora Acegas Aps durante l’annata 2012/2013 in A2, trascinando i giuliani grazie ai suoi 13.6 punti e 3.1 assist a partita).

Arbitrano Saverio Lanzarini, Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni.

La vigilia

Franco Ciani, coach dell'Allianz Pallacanestro Trieste: "Le Final Eight sono intriganti e eccitanti, un momento da vivere con il massimo dell’intensità, quell’intensità catalizzata dall’avere solo gare da dentro e fuori. Avremo quaranta minuti al termine dei quali provare ad essere avanti nel punteggio per fare lo step successivo, e questo è fantastico, un’esperienza unica. Questa tipologia di torneo pretende massima intensità, massima energia, non ci si può risparmiare niente essendo consapevoli di essere tra le migliori otto squadre del campionato che si giocano una Coppa così importante”.

Marco Ramondino, coach del Bertram Derthona Basket Tortona: "Ci sarà da sottolineare sia l'aspetto emotivo che caratteriale. Dovremo partecipare con grande orgoglio perché è una manifestazione in cui basta vedere le squadre che ne sono rimaste fuori per capire quanto sia difficile raggiungere un evento del genere. Anche l'aspetto caratteriale per me è sempre fondamentale: quando si esce da un normale contesto e flusso del campionato, bisogna rimanere se stessi anche in gare a scontro diretto.

Dove vederla in tv o in streaming

Allianz Trieste - Tortona si gioca oggi, giovedì 17 febbraio, alle ore 18, in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +.