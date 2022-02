Basket, Final Eight 2022, oggi c'è Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia: dove vederla in tv o in streaming

La 4ª e la 5ª squadra al termine del girone di andata, ossia Dolomiti Energia Trentino e Germani Brescia, si affrontano nel secondo quarto di finale della Final Eight 2022 questa sera alla Vitifrigo Arena di Pesaro (ore 20.45). Per i bianconeri di Trento questa è la terza partecipazione nella competizione, mentre i biancoblu saranno protagonisti del torneo per la 4ª volta (è già accaduto nel 2017, 2018 - anno in cui raggiunsero la finale poi persa contro Torino - e 2020). Match inedito tra le due squadre in Coppa Italia. Chi è un veterano della manifestazione è David Moss: il giocatore bresciano giocando questa sera raggiungerebbe Shaun Stonerook in testa alla classifica dei giocatori con più presenze in Final Eight (25).

In campionato, le due squadre si sono affrontate il 6 novembre 2021 nel corso della 7ª giornata e a vincere furono i bianconeri con il punteggio di 78-72. I top scorer della Dolomiti Energia sono stati Reynolds (19 punti) e Flaccadori (15 punti), nonostante poi l’uomo decisivo per l’allungo finale sia stato Desonta Bradford.

Arbitri: Michele Rossi, Manuel Attard, Alessandro Perciavalle

La vigilia

Emanuele Molin, coach della Dolomiti Energia Trentino: “Stiamo vivendo una stagione complicata, per la doppia competizione, per il livello delle stesse, per la natura della squadra costruita. La stagione sta presentando un conto molto salato in questa fase: conosco i miei giocatori, so come e quanto lavorano giorno dopo giorno, io cerco di metterli nelle condizioni di tirare fuori tutto quello che hanno, anche provocandoli. Contro Tortona nell'ultimo turno di campionato abbiamo dato una cattiva immagine di noi, squadra, allenatore e giocatori. Non siamo quella squadra, non vogliamo essere così: sono convinto che il modo in cui finiremo la stagione dipenda molto da noi, in tutte le competizioni che affrontiamo. Intanto giochiamo al massimo dell'intensità e delle forze fisiche e mentali questa Coppa Italia”.

Dove vederla in tv o in streaming

Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia si gioca oggi, mercoledì 16 febbraio, alle ore 20.45, in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +.