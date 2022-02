Basket, Final Eight 2022, oggi c'è Olimpia Milano - Sassari: dove vederla in tv o in streaming

Olimpia Milano e Banco di Sardegna Sassari, ossia le teste di serie numero 1 e 8 del tabellone, aprono il programma dei quarti di finali della Final Eight 2022 di basket. I meneghini sono alla 17ª partecipazione (la 13ª consecutiva) alla Final Eight, conquistata già in tre occasioni (2016, 2017 e 2021), mentre la Dinamo sarà protagonista per la 10ª volta in un torneo che ha vinto due volte (2014 e 2015). Sette i precedenti tra le due società in Coppa Italia, tre dei quali giocati in una Final Eight. Il computo totale vede l’Olimpia avanti per 5-2. Vincendo contro Sassari, Milano raggiungerebbe le 100 vittorie in Coppa Italia, seconda squadra italiana a farlo dopo la Virtus Bologna (104).

In campionato, i meneghini hanno battuto la Dinamo nel girone d’andata con il punteggio di 79-50. La sfida risale alla 6ª giornata ed è stata disputata lo scorso 31 ottobre 2021. I migliori marcatori furono Troy Daniels e Konstatinos Mitoglou con 16 punti a testa.

Arbitri: Manuel Mazzoni, Guido Giovannetti, Mark Bartoli.

La vigilia

Gianmarco Pozzecco, assistente di coach Ettore Messina alla guida di Milano: "Sassari è una squadra che nelle ultime uscite ha giocato bene, che con Gerald Robinson ha trovato il playmaker giusto, quello che crea vantaggi per sé stesso e per i compagni. Con lui hanno trovato una quadratura come squadra dalle caratteristi­che molto precise. Dovremo fa­ re grande attenzione, oltre che a Ro­binson, ai loro grandi tiratori come Bendzius, Kruslin, Genti­le che rappresentano con Bur­nell la vecchia guardia della squadra. Noi ci siamo prepara­ti con dedizione, siamo consa­pevoli dello status di testa di se­rie numero 1, ma anche delle difficoltà nascoste in una qual­ siasi gara di Coppa Italia, so­prattutto la prima".

Piero Bucchi, coach del Banco di Sardegna Sassari: “Siamo molto contenti di partecipare a questa manifestazione, nonostante non ci possiamo arrivare nelle migliori condizioni, ma sono sicuro che i ragazzi avranno grande voglia di giocare e sopperiranno con la determinazione ai deficit che potremmo avere. Contro Milano sono sicuro che i ragazzi sono desiderosi di competere a fare una buona gara, ci troveremo contro una grande squadra che sta facendo benissimo sia in campionato che in Eurolega, loro sono molto forti, ma ripeto i miei giocatori ci tengono a dare il massimo”.

Dove vederla in tv o in streaming

Olimpia Milano - Sassari si gioca oggi, mercoledì 16 febbraio, alle ore 18, diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +.