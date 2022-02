Basket, Final Eight 2022, oggi c'è Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi: dove vederla in tv o in streaming

Altroquarto di finale inedito nella Final Eight 2022: prima volta che si incrociano in Coppa Italia Virtus Bologna e Happy Casa Brindisi. Il programma dei quarti di finale si chiude con il match tra i felsinei, che hanno in bacheca ben 8 Coppe Italia e sono alla 14ª partecipazione ad una Final Eight (conquistata nel 2001 e nel 2002), e i pugliesi, che raggiungono la competizione per l’ottava volta nell’ultimo decennio (ha mancato all’appuntamento solo nel 2016 e nel 2018, il miglior risultato sono state le due finali perse nel 2019 e nel 2020).

In campionato, le due squadre si sono già affrontate sia all’andata che al ritorno e in entrambi i casi vinse la Virtus. Nel primo caso, giocato a Bologna lo scorso 21 novembre durante la 9ª giornata, la spuntò la Segafredo con il punteggio di 90-82 (20 punti del rientrante Hervey) mentre nel match disputatosi il 23 gennaio 2022 nel corso della 17ª giornata, Weems (16 punti) fu decisivo nel segnare i canestri della vittoria bianconeri per 76-83.

Sergio Scariolo e Frank Vitucci si sono affrontati in una Final Eight nel 2013, quando Varese batté Milano ai quarti di finali con il punteggio di 74-92.

Arbitri: Tolga Sahin, Lorenzo Baldini, Valerio Grigioni.

La vigilia

Sergio Scariolo, coach della Virtus Segafredo Bologna: "La Virtus negli ultimi dieci anni ha passato il quarto di finale una sola volta, un dato significativo che più che creare pressione, penso serva molto per concentrare attenzione ed energie sulla prima partita. Ho giocato molte Coppe del Rey, la cui formula è stata poi copiata in tanti Paesi, posso dire che pensare alla prima partita è quanto di meglio possano fare i giocatori anche alla luce della tradizione negativa della Virtus in Coppa Italia nelle ultime uscite. Brindisi ha rinforzato fisicamente il roster, con stazza, impatto fisico e più capacità finalizzative, una delle migliori squadre nel rimbalzo d’attacco, con giocatori importanti come N. Perkins e altri ottimi giocatori, con una buona tradizione di Coppa e che sa intendere nel miglior modo possibile questo Trofeo. In una partita secca i valori si assottigliano così come le differenze di organico, dobbiamo rimanere concentrati e all’erta. Nei precedenti incontri Brindisi ci ha messo in difficoltà, poi siamo riusciti con merito a vincere, ma mai in maniera semplice".

Dove vederla in tv o in streaming

Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi si gioca oggi, giovedì 17 febbraio, alle ore 20:45, in diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +.