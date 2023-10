Basket, Samuel Dilas non ce l'ha fatta: la trombosi è stata fatale

Samuel Dilas, pivot 24enne della Virtus Basket Lumezzane, formazione di Serie B nazionale, è morto nell'ospedale di Brescia dopo un malore accusato nella giornata di venerdì.

Il giovane, nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, nelle ultime settimane era stato ricoverato in ospedale per una polmonite.

Dopo essere stato dimesso è nuovamente stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore pare a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo.

Ad annunciare il decesso è stato il club di appartenenza che ha chiesto ed ottenuto il rinvio della partita odierna di campionato contro la Pallacanestro Virtus Padova. "Siamo profondamente addolorati e sconvolti", spiega la società bresciana dai propri profili social.

L'atleta era stato sottoposto anche ad un disperato intervento chirurgico. Cresciuto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, pivot di 206 centimetri, aveva accusato dolori alle gambe poche ore dopo essere stato dimesso dallo stesso ospedale nel quale era rimasto ricoverato due settimane a causa di una polmonite.

In carriera Dilas aveva esordito anche in A2 nelle fila di Forlì. Le sue condizioni era apparse disperate già nella giornata di sabato e la famiglia aveva chiesto massimo riserbo in un momento drammatico

Il cordoglio di Petrucci

"A soli 24 anni e' morto Samuel Dilas, giocatore della Virtus Lumezzane (Serie B)- Costernato, il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, a titolo personale e a nome della Federazione, abbraccia il papa' Torsen, la mamma Chiara e tutta la famiglia Dilas, condividendone il dolore". Questa la nota emessa dalla Federbasket.