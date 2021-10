Virtus Bologna alla scoperta di Cordinier

Isaïa Cordinier si presenta alla Virtus Segafredo Bologna. Il francese, ultimo acquisto del club, ha parlato con i media in Casa Virtus. La guardia/ala di 196 cm, originaria di Creteil, in Francia, nata il 28 novembre 1996, sbarca in Italia dopo le esperienze in Nba: dal 2018 era con i Brooklyn Nets.

“Prima di tutto sono molto contento di essere qui - ha affermato il francese - , in un club storico in Europa. Sono emozionato, ho già conosciuto i compagni: sono qui per imparare da tutti, in una società che ha una storia importante. Nella mia carriera ho sempre ragionato passo dopo passo e penso di essere sempre in squadre giuste per me. Questo è un altro passaggio della mia carriera, in un club ambizioso, in un club che vuole vincere: penso di essere nel posto giusto per migliorare. La partita a Venezia? Essere in panchina con il resto della squadra è stato bello: c’è un grande gruppo e una grande coesione, sia in campo che in panchina. Abbiamo giocato un secondo tempo di assoluto livello e non vedo l’ora di dare il mio aiuto. Il numero 00? Il mio numero è il 10 ma qui non era possibile prenderlo, lo 0 era già occupato e quindi 00, un nuovo inizio, perché no… Se sono qui è la scelta giusta per me: giocare con Belinelli, Teodosic, Mannion è un motivo ulteriore".