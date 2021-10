Vanoli Cremona, finalmente Jalen Harris

Finalmente Jalen Harris. La Vanoli Cremona può finalmente godersi la sua guardia americana, fermata in estate da un infortunio ad un piede che lo ha costretta a subire un intervento chirurgico. Oggi Harris ha parlato in conferenza stampa.

"E' un giocatore che, nella nostra idea, offensivamente parlando, è una prima punta - ha detto il g.m. Portaluppi - . Ha già mostrato alcune delle sue qualità durante la pre-season e in queste prime partite di campionato. Durante l’estate ha subito una operazione al piede che l’ha costretto allo stop fino a poche settimane fa. Ora che si è completamente ristabilito, siamo certi che il suo livello di performance possa crescere in maniera importante. Siamo convinti che la sua presenza a Cremona possa essere un opportunità reciproca. Jalen, che è un giocatore molto giovane, avrà solo che beneficio dal conoscere una pallacanestro come quella europea diversa da quella a cui è abituato per arricchire il suo bagaglio di giocatore, sia in attacco che in difesa”.

“È il mio secondo anno da professionista - ha dichiarato Harris - il primo in Europa e in Italia. Mi ritengo un giocatore versatile: posso difendere in posizioni multiple e offensivamente essere uno scorer o creare per i miei compagni. L’importante è rendermi utile alla squadra per vincere più partite possibili. Mi sento bene dal punto di vista fisico e migliorato rispetto a quest’estate quando ho avuto l’intervento al piede che mi ha tenuto fermo due mesi, ma non mi sento ancora al 100% della condizione. Mi sto adattando alla pallacanestro europea, molto diversa da quella americana, con più schemi e più coinvolgimenti di squadra. Ho intrapreso un percorso che mi sta portando ad avere più confidenza con il gioco grazie all’aiuto quotidiano dello staff e dei miei compagni. L’impressione che ho avuto circa il campionato italiano è che sia molto competitivo, ho visto per il momento ottimi giocatori e ottimi atleti. Credo che anche noi siamo una buona squadra. Siamo giovani e ci stiamo ancora conoscendo ma abbiamo il potenziale per fare bene".



Il 23enne di Dallas ha chiuso parlando anche della sua vita fuori dal parquet: "Nel tempo libero normalmente mi piace rilassarmi davanti alla tv o stare con gli amici e la mia famiglia, ma ora che sono in Italia voglio godermi il Paese il più possibile ed esplorare posti e cibi diversi. Sto conoscendo poco a poco una realtà completamente diversa da quella che ho vissuto fino a qualche settimana fa. Sono felice di essere qui”.