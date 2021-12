Basket, serie A: tutti i movimenti di mercato

Nove acquisti formalizzati nelle ultime ore, pronti a debuttare in questo week-end di serie A. Il mercato h24 stravolge mezzo campionato. Si riparte dopo la sosta che ha dato spazio alla Nazionale e i roster sono ridisegnati, in alcuni casi in modo massiccio (vedi Fortitudo Bologna). Questa sera si apre la 10a giornata con l'anticipo tra Germani Brescia e Reyer Venezia (ore 20, diretta su Discovery+). Domani in campo tutte le altre: qui il programma della giornata