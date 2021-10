Serie A, terza giornata: tutti i risultati

E' arrivata la prima vittoria stagionale per la Fortitudo Bologna che nel posticipo della terza giornata ha battuto la Carpegna Prosciutto Pesaro per 87 a 66 nell’86ª sfida tra i bolognesi e i marchigiani. Nonostante le assenze di Groselle, Mancinelli e Fantinelli, la truppa di coach Antimo Martino è protagonista di una bella prova corale e vince prendendo il largo nel quarto periodo. Robin Benzing è il miglior marcatore della sfida con 23 punti segnati, seguito dai 14 punti di Totè e i 13 di Aradori. Pesaro paga una serata da 3/16 al tiro delle due guardie Tyler Larson e Vincent Sanford.

Buona prestazione di squadra della F che chiude con una valutazione totale di 112, la migliore in queste prime 7 gare ufficiali in LBA. Unica squadra ad avere tre giocatori con 20 o più di valutazione in questa terza giornata di campionato. Record stagionale anche per assist con i 22 realizzati nella gara di ieri, 18 dei quali distribuiti dalla coppia Gudmundsson (11) e Aradori (7).

Gli 11 assist di Gudmundsson sono la sesta prestazione in maglia Fortitudo in Serie A, soltanto due giocatori sono riusciti a fare meglio in una singola gara: Gianmarco Pozzecco che detiene il record per la Fortitudo con 14 assist contro la Virtus Bologna nella stagione 2002/03 e Tyus Edney con 13 assist nella gara della stagione 2006/07 contro la Eldo Napoli. Pozzecco ha realizzato quattro delle top cinque gare per assist nella storia della Fortitudo, oltre a quella da 14 assist già citata ha anche all’attivo una gara da 13 assist e due da 12. Sempre in doppia cifra Robin Benzing che in queste prime gare di campionato non è mai andato sotto gli 11 punti e segnando il suo high stagionale nella gara di ieri con 23 punti e 21 di valutazione.

I risultati della 3a giornata:

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Cremona 84-68;

Tortona - Happy Casa Brindisi 78-87;

Varese - Armani Milano 79-82;

Reyer Venezia - Virtus Bologna 65-84;

Sassari - Reggio Emilia 96-93;

Napoli - Treviso 82-70;

Trieste - Brescia 80-72;

Fortitudo Bologna - Pesaro 87-66

La classifica:

Virtus Bologna e Armani Milano 6 punti;

Trieste, Brindisi, Sassari, Treviso e Reggio Emilia 4 punti;

Venezia, Dolomiti Trentino, Fortitudo Bologna, Cremona, Tortona, Varese e Pesaro e Napoli 2 punti;

Brescia 0 punti.