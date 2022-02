Basket, serie A: oggi due anticipi, rinviata Trieste - Sassari

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 6 febbraio 2022 tra Allianz Trieste e Banco di Sardegna Sassari, valida per la 19^ giornata del Campionato di Serie A UnipolSai; preso atto che la Società Banco di Sardegna Sassari ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi al Covid-19 superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti; visto il disposto dell’art. 76.1.1 delle Disposizione organizzative annuali 2021/22 FIP; tutto ciò considerato, dispone il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita.

Oggi Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano: dove vederla in tv

La Dolomiti Energia Trentino, dopo le sconfitte in volata a Varese e a Panevezys in Eurocup, ospita la capolista A|X Armani Exchange Milano, reduce dal successo contro la Fortitudo e dal doppio turno di Eurolega contro Stella Rossa e Fenerbahçe.

Sabato 5 gennaio ore 20, diretta tv su Eurosport 2 e Discovery +.

Oggi Treviso - Tortona: dove vederla in tv

Nutribullet Treviso e Bertram Tortona si sfidano nel secondo anticipo del sabato della 19ª giornata. I piemontesi sono reduci dal k.o. in overtime contro Reggio Emilia mentre Treviso viene dall’impresa di Pesaro, dalla beffa di Istanbul in BCL e dalla sconfitta nel recupero di giovedì contro Trieste.

Sabato 5 febbraio 2022 ore 20.30, diretta su Discovery +.