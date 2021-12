Basket, serie A1 Femminile, 13a giornata: questa sera Campobasso-San Martino di Lupari

Squadra in casa

Squadra in casa Magnolia Basket Campobasso

Ultimo match del 2021 per la Serie A1: La Molisana Magnolia Campobasso e Fila San Martino di Lupari regalano agli appassionati un antipasto del ghiottissimo tredicesimo turno, questa sera alle 18.

La sfida de La Molisana Arena anticipa una ricca ultima giornata d'andata con diversi scontri diretti di grande importanza. Proprio questo match si configura come un bel confronto in zona Playoff con le "Lupe" attualmente a soli due punti dalle molisane (che però devono recuperate una partita). San Martino viene dal bel successo contro Faenza del giorno di Santo Stefano: curiosamente le romagnole sono state anche l'ultimo avversario di Campobasso, sette giorni prima. A seguire la squadra di coach Sabatelli ha preso atto del rinvio del match col Geas, per casi di Covid-19 nella formazione lombarda, quindi viene da diversi giorni di riposo.

Organici che, con l'eccezione della lungodegente Ianezic, dovrebbero esser al completo per l'impegno di giovedì. Palla a due, come detto, alle ore 18, diretta esclusiva sul sito della Lega Basket Femminile.

Il campionato proseguirà con la prima sfida del 2022 in programma proprio nel giorno di Capodanno al Palaserradimigni di Sassari con Dinamo Sassari-Sesto San Giovanni, alle 20:30. Le altre partite, Covid permettendo, sono in programma per il 2 gennaio. C'è il big match Virtus Bologna - Famila Schio alle 16 a Bologna.