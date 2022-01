Basket, serie A1 Femminile, 1a giornata di ritorno: Ragusa passa sul campo del Geas Sesto San Giovanni

Prima giornata di ritorno falcidiata dai rinvii causa Covid in serie A1 femminile. Si è giocata, alla fine, una sola partita delle sette in calendario. La Passalacqua Ragusa torna a vincere superando l'Allianz Geas Sesto San Giovanni al PalaNat per 53-66.

Prima metà molto equilibrata in cui emergono due soliste importanti come Gwathmey e Kuier: la finlandese è prima la protagonista del buon avvio della Passalacqua Ragusa, firmando nove punti e il 19-28 che regala il massimo vantaggio alle siciliane; la guardia portoricana è invece la trascinatrice del Geas nel 15-2 che chiude la prima metà sul +4 di casa (34-30), 14 punti per lei al riposo lungo. Chiuderà però a 15 a fine gara.

Equilibrio nella seconda metà, tanto che all'ultimo quarto si arriva in una situazione di grande equilibrio, 49 pari: Ragusa però mostra tutta la sua esperienza nei possessi decisivi, firmando un 0-7 di parziale coi liberi di Santucci (scatenata nell'ultimo quarto, 13 per lei nel match) e i canestri del duo Tagliamento-Kacerik. A mettere la ciliegina sulla torta per le iblee ci pensa ancora Kuier (18 punti, 10 rimbalzi), che segna la tripla del 50-61: fase conclusiva del match sul velluto per la squadra di Recupido, che chiude sul +15 finale.

Domenica si tornerà in campo per la 2a di ritorno: al momento sono già tre le partite rinviate: Faenza - Sesto San Giovanni, Dinamo Sassari - San Martino di Lupari e Campobasso - Costa Masnaga.

Il tabellino

Allianz Geas Sesto San Giovanni - Passalacqua Ragusa 53 - 66 (15-20, 34-30, 41-45, 53-66)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 7 (2/3, 0/1), Raca* 11 (4/8, 0/3), Fietta NE, Crudo 2 (1/2, 0/2), Merisio NE, Graves* 10 (5/10 da 2), Panzera* 3 (0/1, 1/4), Trucco* 5 (2/7, 0/3), Ercoli, Gwathmey* 15 (2/6, 3/5)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/38 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 36 8+28 (Crudo 8) - Assist: 12 (Graves 3) - Palle Recuperate: 7 (Crudo 2) - Palle Perse: 17 (Raca 4)

PASSALACQUA RAGUSA: Chessari, Romeo* 3 (0/1, 1/5), Williams, Kacerik* 6 (0/1, 2/5), Tagliamento* 14 (4/7, 2/7), Bucchieri, Santucci 13 (4/4, 1/2), Taylor 8 (4/4 da 2), Ostarello* 4 (1/5, 0/2), Kuier* 18 (6/11, 2/3)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 19/34 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 33 4+29 (Kuier 10) - Assist: 16 (Santucci 6) - Palle Recuperate: 6 (Williams 2) - Palle Perse: 16 (Ostarello 4) - Cinque Falli: Taylor

Arbitri: Dionisi A., Saraceni A., Frosolini I.