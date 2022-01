Basket, serie A1 Femminile, 4a giornata di ritorno: il programma delle partite e dove vederle

Tre match in programma domenica per la Techfind Serie A1: rinviate a data da destinarsi Virtus Segafredo Bologna-Akronos Moncalieri e Umana Reyer Venezia-Passalacqua Ragusa, così come Famila Wuber Schio-E-Work Faenza per l'impegno in Coppa della formazione scledense. Rinviata anche la partita tra La Molisana Magnolia Campobasso e Banco di Sardegna Dinamo Sassari al 2 febbraio prossimo

Il Fila San Martino di Lupari ospita l'Use Rosa Scotti Empoli (ore 18, diretta esclusiva LBF TV). La squadra empolese a caccia di punti e di una vittoria che manca dallo scorso 31 ottobre. Anche San Martino è reduce da un lungo stop, 27 giorni dopo la vittoria proprio al PalaLupe contro Faenza, nel giorno di Santo Stefano.

Derby lombardo tra Limonta Costa Masnaga e Allianz Geas Sesto San Giovanni (ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Ultimo treno per Costa per provare a mettere un po' di pressione sulla zona Playoff, con Geas attualmente distante 4 punti e che vanta una non tranquilissima differenza canestri di +4 sulle "Pantere": una vittoria può valere doppio per la squadra di coach Zanotti.

La Gesam Gas E Luce Lucca ospita la Costruzioni Italia Broni al PalaTagliate (ore 18, diretta esclusiva LBF TV): la squadra bronese ha decisamente cambiato volto in questi giorni, sostituendo Krivacevic con l'americana Smith e inserendo in organico anche l'olandese Westerik da quarta straniera. Per la squadra di coach Castelli impegno tuttavia molto duro, contro una Lucca che, pur priva di Gilli, ha vinto in maniera molto convincente nell'ultima partita giocata contro Moncalieri.

Come già detto in precedenza, non giocherà il Famila Wuber Schio ma tra i match da segnalare del weekend c'è di certo il match di sabato con l'Arka Gdynia: sfida importantissima per le "Orange", che vogliono proseguire la corsa in EuroLeague Women alle quattro posizioni che consentono l'accesso alla fase Playoff della massima competizione continentale. La partita sarà in diretta su LBF TV - Canale 411 e naturalmente anche sul Canale Ufficiale Youtube FIBA.