Basket, serie A1 Femminile, 8a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Conto alla rovescia per la 8a giornata di andata in Serie A1 Femminile. C'è il derby veneto tra Schio e San Martino di Lupari, Broni-Empoli in chiaro su LBF TV. Il programma delle partite.

Il match in chiaro della settimana sarà la sfida in zona salvezza tra Costruzioni Italia Broni e Use Rosa Scotti Empoli (diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411). Broni viene da una sconfitta a San Martino nonostante l'esordio della croata Masic, decisamente positiva contro le "Lupe", Empoli sempre in coda a due punti in classifica cerca l'aggancio alle bronesi in quello che è già il crocevia di una stagione.

Derby veneto al PalaRomare, il Famila Wuber Schio ospita Fila San Martino di Lupari (diretta esclusiva LBF TV). Dopo aver sofferto contro Costa Masnaga, le scledensi hanno dato spettacolo a Kursk in Eurolega: contro la squadra di Dikaioulakos però una formazione in forma come le giallonere, guidata da una Kelley in eccellenti condizioni di forma. Diverse ex di turno: la lunga Keys, la play Dotto e il capitano delle "Lupe" Filippi.

Dopo la vittoria contro Venezia, La Molisana Magnolia Campobasso cerca il bis sul campo della Passalacqua Ragusa (diretta esclusiva LBF TV). Per Ragusa da valutare le condizioni di Hebard, uscita per infortunio dal match contro Bologna, ma in miglioramento; anche Kacerik non ha preso parte al match contro Bologna e recuperarla per coach Recupido potrebbe esser molto importante. Ex in casa Campobasso la lunga Nicolodi che viene proprio dall'esperienza di due stagioni in maglia iblea.

Anticipo del sabato il derby tra Emilia e Romagna: al PalaBubani l'E-Work Faenza ospita la Virtus Segafredo Bologna (diretta esclusiva LBF TV). Entrambe le formazioni hanno sostanzialmente recuperato gran parte dell'organico, a parte la lungodegente Franceschelli per Faenza. Bologna, dal canto suo, vuole riscattare il ko europeo contro Carolo. Grande attesa dunque per questa "prima volta" nel derby tra le due formazioni, entrambe dalla recente storia cestistica.

Promette spettacolo e divertimento la sfida di Lucca, tra Gesam Gas E Luce e Limonta Costa Masnaga (diretta esclusiva LBF TV). Due formazioni giovani e dai ritmi altissimi, Lucca sta facendo molto bene in quest'inizio stagione, mentre Costa ha sprecato diverse occasioni nei finali di gara e si trova a soli quattro punti sinora. Coach Seletti può però sorridere per il recupero di Spreafico, come la lucchese Frustaci ex di questo incontro.

L'Umana Reyer Venezia a caccia di due punti per il morale al Taliercio: l'avversario sarà il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (diretta esclusiva LBF TV). Dopo il ko con Campobasso, Venezia ha fatto molto bene in EuroLeague Women contro BLMA, ritrovando tra l'altro una Penna in condizione e in quintetto. Sassari invece si è arresa a Tenerife, ma sull'esito del match ha pesato l'assenza di Shepard, non partita per la Spagna per via di qualche acciacco. Anche qui una ex, l'esterna Pertile.

Per la matricola Akronos Moncalieri test insidioso al PalaEinaudi, c'è l'Allianz Geas Sesto San Giovanni (diretta esclusiva LBF TV). Per il Geas possibile l'esordio della play Fietta, contro Lucca in panchina solo per onor di firma dopo aver chiuso la trattativa con la società nelle ore precedenti al match. In una giornata condizionata da tanti incroci tra ex, non poteva mancare anche qui una giocatrice di spicco: la lunga Trucco, che in tre stagioni ha vestito la maglia piemontese.