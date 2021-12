Basket, Serie A1 Femminile: Bologna c'è e batte Lucca nel posticipo

La Virtus Segafredo Bologna ha supera con un netto 96-70 (+26) la Gesam Gas E Luce Lucca nel posticipo che ha chiuso la nona giornata di serie A1 femminile.

Virtus che si presenta alla palla a due senza Hines-Allen, nel turnover delle dieci a roster fuori anche Tava: in quintetto Cinili, "small ball" per coach Lardo. La partenza per la squadra di casa è subito bruciante con un break di 9-2, che mette subito in chiaro la determinazione della squadra di casa, in controllo per tutta la prima metà: Lucca, guidata da Miccoli e Wiese, abbozza una reazione ma la Virtus è straripante in attacco con la croata Dojkic, 20 punti nella prima metà che si chiude sul 54-31 per il team bolognese.

Gestione per la Virtus nella seconda parte di gioco: le Vu Nere trovano ancora risorse preziose da Dojkic, cui s'affianca un'ottima Zandalasini da 21 punti e una Turner in doppia doppia d'ordinanza con 18 punti e 14 rimbalzi. Wiese chiude a 20 per Lucca che mette in mostra anche una Gianolla da 14 all'attivo, ma esce sconfitta dalla Segafredo Arena.





Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 96 - 70 (30-20, 54-31, 74-48, 96-70)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa, Tassinari 3 (0/1, 1/1), Ciavarella 6 (0/1, 2/5), Barberis 4 (2/3, 0/1), Laterza NE, Dojkic* 28 (6/9, 3/6), Battisodo* 7 (2/3, 1/2), Turner* 18 (8/16 da 2), Zandalasini* 21 (6/10, 2/6), Cinili* 9 (3/3, 1/3)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 27/50 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 47 14+33 (Turner 14) - Assist: 24 (Zandalasini 6) - Palle Recuperate: 15 (Turner 4) - Palle Perse: 16 (Battisodo 4)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Azzi, Pellegrini NE, Natali* 7 (2/8, 1/3), Dietrick* 4 (0/3, 1/2), Parmesani 4 (2/5, 0/2), Gianolla* 14 (2/6, 2/4), Kaczmarczyk NE, Miccoli* 11 (3/7, 1/2), Valentino, Gilli 3 (0/4, 0/1), Frustaci 7 (1/3, 1/4), Wiese* 20 (1/1, 5/10)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 11/37 - Tiri da 3: 11/28 - Tiri Liberi: 15/20 - Rimbalzi: 41 15+26 (Gianolla 8) - Assist: 13 (Dietrick 4) - Palle Recuperate: 5 (Parmesani 3) - Palle Perse: 24 (Wiese 6)

Arbitri: Cappello C., Dionisi A., Morassutti A.

Classifica



Famila Wuber Schio 18, Virtus Segafredo Bologna 14, Umana Reyer Venezia 14, Passalacqua Ragusa* 12, La Molisana Magnolia Campobasso 10, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 10, Allianz Geas Sesto San Giovanni 10, Fila San Martino di Lupari 8, Dinamo Sassari* 6, Costruzioni Italia Broni 6, Akronos Moncalieri 6, Limonta Costa Masnaga 4, E-Work Faenza 4, USE Scotti Rosa Empoli 2. *una partita in meno