Basket, serie A1 Femminile, 9a giornata: il programma delle partite e dove vederle

Nona giornata per la Techfind Serie A1 con diverse sfide interessanti in programma: Sassari-Faenza sarà il match in chiaro della settimana.

Partita decisiva nella "parte destra" della classifica, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari appunto ospita una E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta in chiaro LBF TV e LBF TV - Canale 411) reduce dal ko nel derby regionale contro Bologna. Sassari in attesa di buone nuove dall'infermeria per l'americana Shepard, indisponibile nel match di Coppa perso con Bourges. Faenza ha sostanzialmente recuperato l'intero organico a eccezione di Franceschelli.

Insidiosa sfida per la capolista Famila Wuber Schio, a sfidarla all'Arena c'è La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) di ex come Trimboli e Chagas, su un campo ostico dove le campobassane hanno perso solo contro Lucca. In più Schio viene dalle fatiche di EuroLeague Women, la grande vittoria contro il Galatasaray di mercoledì: da valutare le scelte di coach Dikaioulakos e se si celebrerà il ritorno di DeShields anche in campionato dopo l'ottima prestazione in Coppa.

Promette spettacolo anche il match tra Fila San Martino di Lupari e Passalacqua Ragusa (sabato, ore 17, diretta esclusiva LBF TV) con le giallonere, reduci dalla buona prestazione di Schio, che proveranno a mettere in difficoltà le iblee, sicuramente senza Hebard e con l'avvicendamento tra Ruzickova e Williams, proveniente da Moncalieri, avvenuto in settimana che comporterà degli aggiustamenti.

Nelle zone "calde" della graduatoria, anche Use Rosa Scotti Empoli e Akronos Moncalieri (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) a caccia di punti con urgenza: specie le toscane, reduci dal ko di Broni che ha lasciato anche alcune scorie fisiche, come il problema al polso dell'americana Jeune. Moncalieri in settimana ha rescisso con Williams, ma ha trovato un pezzo importante nell'esperta Ruzickova.

Derby lombardo al PalaNat, l'Allianz Geas Sesto San Giovanni ospita la Costruzioni Italia Broni (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) . Partita da non sbagliare per le rossonere, per tenere le avversarie lontane dalla zona Playoff: Broni in fiducia, dopo l'ottimo +20 su Broni propiziato tra l'altro da una ex, Virginia Galbiati, che ha vestito la maglia del Geas nella "transizione" tra A2 e massimo campionato.

A tal proposito, non può sbagliare la Limonta Costa Masnaga che però per la seconda volta di fila ospita in casa propria una big: arriva l'Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV), reduce dalle fatiche di Coppa. -35 a Praga per la Reyer, che vuole subito riscattarsi in campionato contro la formazione di coach Seletti.

Il turno si chiude al lunedì, la Virtus Segafredo Bologna ospita la Gesam Gas E Luce Lucca (lunedì, ore 19, diretta esclusiva LBF TV) in uno scontro decisamente da non sottovalutare, con le toscane reduci da una striscia di quattro vittorie consecutive. Bologna in settimana ha vinto in EuroCup Women nonostante l'assenza di Hines-Allen, rilanciandosi ulteriormente in quanto a fiducia e morale. Due ex in casa Virtus, la play Battisodo e la lunga Laterza.