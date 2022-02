Basket, Serie A1 femminile: il programma dei recuperi e dove vederli in streaming

Nella settimana della sosta per le qualificazioni ai Mondiali, la Serie A1 femminile di basket scende ugualmente in campo con due recuperi, in programma domenica pomeriggio.

Al PalaMinardi sfida tra la Passalacqua Ragusa e l'Use Rosa Scotti Empoli (ore 16, diretta esclusiva LBF TV). Le ultime da Ragusa, oltre alle lungodegenti Consolini e Spinelli, danno per certa l'assenza di Romeo, rientrata temporaneamente in Australia per motivi personali; non ci sarà Hebard, che tornerà la settimana prossima; ultima partita per Williams, mentre si cercheranno di valutare le condizioni di Taylor e Ostarello, assenti contro Schio. Empoli dovrebbe tornare in formazione tipo, come già occorso contro Venezia nell'infrasettimanale.

La Molisana Magnolia Campobasso continua il suo tour de force, dopo il recupero di giovedì con Bologna con sconfitta, ospitando all'Arena il Fila San Martino di Lupari (ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Per San Martino non ci dovrebbero esser particolari defezioni con la squadra di Serventi che ha ricevuto un notevole "boost" di morale dopo la vittoria nel confronto diretto con Geas, mentre per le molisane tiene banco la situazione Gray: difficile assistere a un suo impiego.