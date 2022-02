Basket, Serie A1 femminile: sintesi e statistiche dei recuperi

Giocati i due recuperi di serie A1 nella settimana della sosta del campionato: vincono San Martino e Ragusa.

Grande intensità ed equilibrio nel match tra La Molisana Magnolia Campobasso e Fila San Martino di Lupari, vincono le ospiti 54-60. Campobasso ritrova Gray che esce dalla panchina, ma perde a match in corso una fin lì ottima Premasunac (11+8 in soli 17'). San Martino, partita 15-9 dopo i primi 10', può così iniziare una lenta rimonta per ribaltare il risultato: il sorpasso culmina nel terzo quarto, sui liberi di Milazzo del 32-33, e San Martino chiude il parziale sul 38-41 a dieci minuti dal termine. Nell'ultimo parziale per due volte il duo Russo-Kelley dà il +7 alle ospiti, le molisane vengono tenute a galla da un'ottima Parks ma i punti di Pilabere e Mitchell sono un macigno sulla partita, che va alle giallonere.

La Passalacqua Ragusa batte l'Use Rosa Scotti Empoli dopo un match in cui le toscane giocano una gagliarda prima metà di gioco: la formazione di coach Cioni chiude addirittura sul 40-42 dopo 20', con Williams e Bocchetti in grande evidenza (chiuderanno con 17 e 19 punti). Ragusa però ritrova presto lucidità e smalto, Tagliamento e Kuier sono decisive con 27 punti a testa ma emerge anche un'ottima Kacerik, autrice di 14 punti con 5 assist, ideale rimpiazzo dell'assente Romeo. Finisce 86-66 per le iblee, che attendono ora il rientro di Hebard, Romeo e di Taylor, anche oggi in panchina ma non a disposizione per coach Recupido.

Recuperi 13a diornata di andata



Passalacqua Ragusa - USE Scotti Rosa Empoli 86 - 66

La Molisana Magnolia Campobasso - Fila San Martino di Lupari 54 - 60



Classifica



Famila Wuber Schio*** 32, , Umana Reyer Venezia***** 24, Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca** 24, Virtus Segafredo Bologna**** 24, Passalacqua Ragusa**** 22, Fila San Martino di Lupari**** 18, La Molisana Magnolia Campobasso*** 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni*** 14, Dinamo Sassari***** 12, Limonta Costa Masnaga*** 12, Akronos Moncalieri**** 6, E-Work Faenza*** 6, Costruzioni Italia Broni*** 6, USE Scotti Rosa Empoli** 2 (**due partite in meno, ***tre partite in meno, ****quattro partite in meno, *****cinque partite in meno, ******sei partite in meno).

I tabellini





Passalacqua Ragusa - USE Scotti Rosa Empoli 86 - 66 (20-22, 40-42, 59-53, 86-66)



PASSALACQUA RAGUSA: Chessari, Williams 6 (3/6 da 2), Di Fine NE, Kacerik* 14 (2/4, 3/3), Tagliamento* 27 (1/4, 6/9), Terrone, Bucchieri* 2 (1/2, 0/1), Tumeo 2 (1/1, 0/1), Santucci* 8 (3/6, 0/1), Taylor NE, Kuier* 27 (6/10, 4/8)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 17/33 - Tiri da 3: 13/23 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 34 7+27 (Santucci 9) - Assist: 22 (Santucci 6) - Palle Recuperate: 16 (Santucci 7) - Palle Perse: 16 (Santucci 4)

USE SCOTTI ROSA EMPOLI: Jeune*, Ruffini 3 (1/2 da 3), Stoichkova, Baldelli* 10 (2/6, 2/5), Williams* 17 (8/11 da 2), Ravelli 8 (1/2, 2/3), Manetti NE, Narviciute 4 (0/2, 1/1), Rembiszewska* 5 (1/2, 1/4), Bocchetti* 19 (1/4, 4/9)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 11/31 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 31 12+19 (Williams 9) - Assist: 16 (Baldelli 6) - Palle Recuperate: 8 (Baldelli 3) - Palle Perse: 17 (Bocchetti 5) - Cinque Falli: Baldelli

Arbitri: Salustri V., Marzulli M., Caravita G.





La Molisana Magnolia Campobasso - Fila San Martino di Lupari 54 - 60 (15-9, 27-25, 38-41, 54-60)



LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Togliani 4 (1/5, 0/3), Premasunac* 11 (5/7 da 2), Trimboli* 8 (2/4, 1/1), Quinonez Mina, Chagas* 4 (1/2, 0/6), Nicolodi* 7 (2/5, 1/2), Gray 11 (5/10 da 2), Amatori NE, Parks* 9 (2/14, 1/3), Egwoh NE, Del Bosco NE

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 18/51 - Tiri da 3: 3/15 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 52 16+36 (Parks 17) - Assist: 8 (Togliani 2) - Palle Recuperate: 6 (Trimboli 2) - Palle Perse: 18 (Trimboli 5) - Cinque Falli: Gray

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 19 (5/12, 1/2), Guarise, Filippi*, Milazzo* 9 (1/5, 1/4), Pilabere 11 (5/8, 0/1), Pastrello* 4 (2/7, 0/3), Russo 7 (1/4, 1/3), Mitchell* 10 (5/11, 0/1), Arado NE, Peserico NE

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 19/49 - Tiri da 3: 3/15 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 38 8+30 (Kelley 11) - Assist: 13 (Kelley 8) - Palle Recuperate: 11 (Kelley 4) - Palle Perse: 9 (Filippi 2)

Arbitri: Tirozzi A., Nocera R., Di Marco R.