Basket, la settimana europea delle squadre italiane e dove vedere le gare in tv

Scatta questa sera un'altra intensa settimana di impegni nelle Coppe europee per le formazioni italiane. Si apre con l'Eurocup in cui si giocherà il big match tra Venezia e Valencia, questa sera alle 20 in diretta su Sky Sport Arena. In campo anche la Dinamo Sassarì per il quinto turno di Basketball Champions League (ancora una vola suddiviso in due blocchi, con Treviso e Brindisi in campo rispettivamente il 14 ed il 15 dicembre prossimi), ma la partita dei sardi verrà trasmessa domani sera in differita da Raisport HD.

La Unahotels Reggio Emilia inizierà il proprio cammino nella seconda parte di Fiba Europe Cup, la quale si compone di 4 quattro gironi formati dalle prime due classificate degli 8 raggruppamenti iniziali. Virtus Bologna e Aquila Trento saranno entrambe impegnate mercoledì 8 contro Cedevita Olimpia Lubiana e Lokomotiv Kuban. A completare il quadro delle italiane impegnate in campo europeo avremo l’Olimpia Milano, venerdì chiamata a far visita ali francesi del Monaco.

Ecco il programma completo, con gli orari e i canali tv o streaming su cui seguire le gare.

Monaco – A|X Armani Exchange Milano: venerdì 10 dicembre, ore 20, Sky Sport Arena / Eleven Sports

In Eurolega, trasferta in casa del grande ex di giornata Mike James per l'Olimpia Milano. La formazione francese del confermato coach Mitrovic è approdata in Euroelga conquistando l’Eurocup nella passata stagione battendo in finale i russi dell’Unics Kazan, ed in estate ha operato un importante incremento al budget adeguando il roster per una stagione come quella a cui obbliga a far fronte li massimo livello continentale per club. Oltre alla stella assoluta Mike James in grado di condizionare come pochi altri l’andamento di un’intera gara (anche in senso negativo, va detto), sono approdati nel Principato giocatori come Donta Hall, il quale si sta rivelando un autentico fattore fisico-atletico su ambo i lati del campo, Will Thomas a garantire esperienza e talento in una posizione chiave come quella di ala forte, ed un altro ex Nba per molti anni considerato un potenziale crack internazionale quale Donatas Motiejunas.



Kuban – Dolomiti Energia Trentino: mercoledì 8 dicembre, ore 17:30, Sky Sport Arena / Eleven Sports

Sfida di altissimo livello quella che attende gli uomini di coach Emanuele Molin, impegnati in una proibitiva trasferta in Russia per sfidare a domicilio una delle favorite per la vittoria finale in Eurocup: il Lokomotiv Kuban. Primi a pari merito con record di 4 vinte ed 1 sola sconfitta, la formazione di Krasnodar ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e provare a tornare al massimo livello di Eurolega dove è stata in grado di agguantare addirittura un’inattesa Final Four al termine di una stagione pressoché leggendaria nel 2016, e già capace di vincere l’Eurocup nel 2013. Il roster è stato rinforzato in estate ed è ad oggi uno dei più completi dell’intero torneo, aggiungendo pedine del calibro di Errick Mccollum dal Chimki Mosca di Eurolega, Alan Williams dai Brooklyn Nets e soprattutto Johnathan Motley, con apparizioni in Nba e proveniente dal campionato della Sud Corea, vero trascinatore del gruppo e capace in questi primi 5 incontri di far registrare a partita 23 punti (primo marcatore del torneo) e 6.6 rimbalzi, per un totale di 27.4 di valutazione media.

Umana Reyer Venezia – Valencia: questa sera, ore 20, Sky Sport Arena / Eleven Sports

Importante sfida in vista quella che attende gli uomini di coach Walter De Raffaele per non perdere il contatto con la testa della classifica ed agguantare proprio gli sfidanti del Valencia in classifica pareggiando il record tra vittorie e sconfitte.

I veneziani hanno già dimostrato di poter competere con le squadra di vertice come ben dimostrato in occasione del successo ottenuto in casa contro il Buducnost Voli attualmente primo e tra le massime favorite alla vittoria finale, a patto di mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco, e di saper riversare quell’attenzione ai minimi dettagli e quella resilienza corale in grado di esser veri e propri valori in cui si identifica la filosofia di gioco in casa Reyer.

Olimpia Ljubjana – Virtus Bologna: mercoledì 8 dicembre, ore 20, Sky Sport Arena / Eleven Sports

Impegno da non sottovalutare in terra slovena per gli uomini di coach Sergio Scariolo. Nonostante siano reduci da una pesante sconfitta in terra europea, in trasferta contro il Buducnost di Podgorica (90-63 il punteggio finale), la squadra di Lubiana era stata in grado di vincere le prime due sfide della stagione d’Eurocup, di cui la prima strappata sul campo di Gran Canaria attualmente primo in classifica. Oltre agli innesti estivi dell’esperto Jacob Pullen (ormai un veterano delle coppe europee) e del talento in posizione di 4 che assicura un giocatore tuttofare come Melvin Ejim (uno scudetto in maglia Reyer Veneiza nel 2017 ed Mvp delle stesse finali), sono stati di recente aggiunti il centro di 216cm visto anche a Milano Alen Omic, in grado di poter esser un autentico fattore a questo livello, e l’ex Panathinaikos Yogi Ferrell, in cerca di un rilancio dopo la parentesi in Nba.

Il record in ABA League recita 5 vinte e 5 perse.

Prometey – Banco di Sardegna Sassari: mercoledì 8 dicembre, ore 20:30 in differita, Rai Sport HD

Trasferta in Ucraina per la Dinamo Sassari del nuovo coach Piero Bucchi, e visita al Prometey dell’ex brindisino D’Angelo Harrison, capace di imporsi nella gara d’andata in Sardegna per 79-87. Stesso record per le due formazioni (1 vinta e 3 perse) ed una gara quella di mercoledì che potrà dire tanto sul nuovo corso della squadra del presidente Stefano Sardara, uscita sconfitta di un soffio dopo un tempo supplementare dal campo della forte Virtus Bologna nell’ultimo turno di Serie A. Nella gara d’andata i due grandi protagonisti sono stati due dei “colpi” del mercato estivo, gli esterni D’Angelo Harrison e Dj Kennedy, mentre il grande ex della gara, il centro Miro Bilan (dominante in Sardegna per due stagioni), fatica ancora a ritrovare quel ritmo e quell’impatto a cui aveva abituato tutti gli appassionati italiani.

Hakro Merlins Crailsheim – Unahotels Reggio Emilia: mercoledì 8 dicembre, ore 19, canale YouTube Fiba



Riparte dalla Germania la corsa alla conquista della Fiba Europe Cup per gli uomini guidati da coach Attilio Caja.

Reduci da una sconfitta rimediata sul campo del Francoforte per 80-73 (5-4 il record in Bundesliga per il momentaneo nono posto a pari merito), i tedeschi giungono alla seconda fase a gironi di Fiba Europe Cup forti del primo posto conquistato nel precedente raggruppamento, ottenuto grazie a 4 vittorie e 2 sole sconfitte. Squadra giovane che fa della corsa e della freschezza atletica la propria arma principale, potendo contare su un centro di relativa garanzia (soprattutto per la competizione) come Bogdan Radosavljevic, visto in passato anche a Brindisi.