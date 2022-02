Basket, la settimana europea delle squadre italiane: il programma delle gare e dove vederle in tv

Sarà una settimana bella intensa per le sei squadre italiane ancora in corsa nelle quattro competizioni europee. Si comincia oggi con Milano impegnata a Kaunas in Eurolega (il bis giovedì in casa contro i baschi del Baskonia), Trento che ospita Boulogne in Eurocup, Treviso che riceve il Tofas Bursa in BCL e Reggio Emilia di scena ad Antwerp in FIBA Europe Cup.

Domani, mercoledì 9 febbraio, toccherà a Virtus Bologna e Venezia, che voleranno rispettivamente a Valencia e Podgorica, mentre giovedì Milano ospiterà il Baskonia di Simone Fontecchio al Forum. A chiudere questa settimana europea ci sarà il recupero della Unipol Arena di FIBA Europe Cup tra Reggio Emilia e i tedeschi di Crailsheim.

EUROLEGA

Zalgiris Kaunas – Olimpia Milano: martedì 8 febbraio, ore 19, diretta su Sky Sport Uno e Eleven Sports

Nel recupero del diciassettesimo turno di Eurolega rinviato per covid-19 gli uomini di coach Ettore Messina scendono in campo nella bellissima Zalgirio Arena in una sfida contro gli ultimi della classifica che non va assolutamente sottovalutata.

Come da tradizione, i lituani non sono squadra che si arrende facilmente in casa propria dove godono di una grande pubblico capace di esaltare oltre i limiti tutti i componenti della squadra al di là di qualunque momento negativo possano eventualmente attraversare. Gli uomini del subentrato in corso d’opera coach Zdovc hanno fatto sudare le proverbiali sette camicie all’UNICS Kazan nell’ultimo turno disputato e proprio alla Zalgirio Arena, con uomini come Lukas Lekavicius e Edgaras Ulanovas che confermano l’ottimo stato di forma e che insieme a Joeffrey Lauvergne, Tai Webster e Marek Blazevic possono mettere in serie difficoltà anche le formazioni di vertice del massimo campionato europeo per club.



Olimpia Milano – Bitci Baskonia: giovedì 10 febbraio, ore 20:30, diretta su Sky Sport Uno e Eleven Sports



Nonostante occupino non senza sorpresa la terzultima posizione in classifica, il Baskonia rappresenta perfettamente la classica sfida in cui il record generale non conta nulla. Simone Fontecchio e compagni sbarcano a Milano consci di aver di fronte una delle ultime occasioni per provare a mantenere aperto quel sogno play off che per quanto sembri sempre più distante, non conoscerà resa fino a quando non sarà la fredda matematica a far svenire ogni speranza rimasta. Nell’ultimo turno disputato gli uomini di Neven Spahija sono stati sconfitti in casa da un Olympiakos sempre più intenzionato a riprendersi la scena a discapito delle ultime fallimentari stagioni (62-72 il punteggio finale), ma grazie ad un roster profondo che comprende giocatori del calibro di Wade Baldwin, Alec Peters, Rokas Giedraitis, Jayson Granger ed il “nostro” già citato Simone Fontecchio, resta una delle formazioni più imprevedibili da affrontare in relazione ad una complicata situazione di classifica che non rispecchia il reale potenziale del gruppo.



EUROCUP



Dolomiti Energia Trento – Boulogne-Levallois: martedì 8 febbraio, ore 20, diretta su Sky Sport Arena e Eleven Sports

Saranno i parigini del Metropolitans 92 i viaggianti che sfideranno gli uomini di caoch Molin in questo Round 13 del gruppo A di Eurocup. Capaci di battere nello scorso turno una delle formazioni più competitive dell’intero torneo, il Lokomitiv Kuban, per 95-92 issandosi al quarto posto con record di 7 vinte e 5 perse e portandosi a ridosso proprio dei russi staccati ora di una sola vittoria, gli uomini dell’esperto coach Vincent Collet stanno attraversando un momento di gran fiducia.





Podgorica – Umana Reyer Venezia: mercoledì 9 febbraio, ore 19, diretta su Sky Sport Action e Eleven Sports

Dopo aver avuto la meglio contro un’incerottata Virtus Segafredo Bologna per 62-68 nell’ultimo turno disputato, il Budcnost di Podgorica sbarca nuovamente in Italia per proseguire la propria marcia a caccia di quella vetta della classifica occupata ora da Gran Canaria. Formazione profonda, completa e dotata di ottima fisicità in ogni reparto, sarà fondamentale per gli uomini di coach De Raffaele mostrare fin da subito la faccia giusta per impedire al collettivo guidato da Dzikic in panchina di prender fiducia ed imporre il proprio gioco. La squadra di Podgorica dispone di quella profondità nel proprio organico in grado di far pescare all’occorrenza un protagonista sempre diverso come ad esempio è stato Peter Popovic in Emilia Romagna, autore di 23 punti contro i bolognesi a discapito dei 9.0 di media che registra ad uscita.



Valencia – Virtus Bologna: mercoledì 9 febbraio, ore 20:45, diretta su Sky Sport Arena e Eleven Sports

Fondamentale partita in trasferta quella che attende a Valencia gli uomini di coach sergio Scariolo per continuare a mantenere il contatto con il gruppo di vertice del girone B di Eurocup. Reduci da una dolorosa sconfitta nel derby spagnolo contro il Gran Canaria attuale primatista del girone, la formazione che solamente un anno fa provava a giocarsi l’accesso ai play off di Eurolega arrendendosi solamente all’ultima giornata proverà ad aver la meglio sui bolognesi affidandosi ancora una volta ai suoi uomini di punta: il cecchino Klemen Prepelic (12.9 punti ad uscita)il play maker Sam Van Rossom, fondamentale negli equilibri di gioco degli uomini di coach Joan Penarroya (9.4 punti e 4.5 assist di media), e la coppia di centri Mike Tobey (11 punti e 6.6 rimbalzi a partita) e Jasiel Rivero (12.5 punti e 4.8 rimbalzi).



BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Treviso – Tofas Bursa: martedì 8 febbraio, ore 20:30, diretta su Rai Sport HD

In questa seconda sfida del secondo turno di Basketball Champions League gli uomini di coach Menetti proveranno a strappare la prima vittoria sfidando tra le propria mure amiche di casa i turchi del Tofas Bursa, attualmente primi con due vittorie in altrettante partite disputate. La formazione guidata in panchina da Ahmet Caki ha sconfitto nell’ultimo turno la rivelazione del campionato spagnolo, il BAXI Manresa, per 74-68 mostrando continui progressi sul piano della coralità e del coinvolgimento di tutti gli uomini a disposizione, sia in fase offensiva che difensiva.



FIBA EUROPE CUP

Giants Antwerp – Reggio Emilia: martedì 8 febbraio, ore 20, diretta su YouTube Fiba

Riparte contro il Telenet Giants Antwerp il cammino della UNAHOTELS Reggio Emilia in questa seconda fase di FIBA Europe Cup. La squadra di Anversa è attualmente ultima nel girone a quota 1 vinta e 4 perse, ma resta una formazione che per tradizione e composizione del roster non è assolutamente da sottovalutare.

Infatti, nell’ultimo disputato gli uomini di Luc Smout sono riusciti ad avere la meglio del Basket Kyiv con il punteggio di 83-70, fermando la corsa degli ucraini che sino a quel momento era sembrata la squadra più in salute del raggruppamento insieme ai reggiani.





Reggio Emilia – Merlins Crailsheim: venerdì 11 febbraio, ore 20:30, diretta su YouTube Fiba

Seconda sfida settimanale per gli uomini di coach Attilio Caja impegnati nel recupero della disputa contro i tedeschi di Crailsheim rinviata per covid. Nella gara di andata furono i reggiani ad avere la meglio sugli avversari per 80-84, al termine di una partita molto combattuta e che sicuramente deve ricordare quanto i tedeschi siano una formazione ostica e competitiva per questa manifestazione. Massima attenzione ad uno dei giocatori di punta dell’intero torneo, Timothy Shorts II, autore fino ad ora di 19.2 punti, 3.9 rimbalzi e 6.2 assist di media, senza dimenticare Bogdan Radosavljevic (11.5 punti e 4.6 rimbalzi di media) e Terrell Harris (11.9 punti e 3.2 rimbalzi ad uscita).